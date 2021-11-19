Пик маневров российских войск у границ ожидается в январе, — глава разведки

РФ, по словам Буданова, уже ведет масштабную спецоперацию по дестабилизации ситуации внутри Украины, используя антивакцинаторское движение и недовольство внутри общества.

Концентрация российских войск рядом с украинскими границами достигнет пика в конце января следующего года. Об этом в эфире программы "Право на власть" сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

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По словам главы ГУР, на данный момент Россия ведет масштабную спецоперацию по дестабилизации ситуации внутри Украины и за ее пределами. При этом для дестабилизации внутри страны РФ использует ряд нарративов — "от антивакцинаторов до недовольства по разным причинам", заявил Буданов. Также он сообщил, что миграционный кризис, наблюдающийся на границе Беларуси и ЕС, создан с целью возмутить общественность.

В то же время Буданов отметил, что по оценкам ГУР, на Украину надвигается масштабный энергетический кризис. Также он отметил наличие и экономического кризиса.

"На фоне этого (происходят) масштабные маневрирования российской армии с накоплением на определенном отдалении от границы. Это накопление будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", — сказал глава ГУР.

[ + – ] Буданов о спецоперации России

Напомним, недавно в министерстве обороны заявили, что начало дестабилизации в Украине со стороны России придется на декабрь.

Перед этим СМИ сообщали, что западная разведка поделилась с украинскими коллегами похожими данными о сроках активизации действий страны-агрессора.