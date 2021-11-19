Пік маневрів російських військ біля кордонів очікується у січні, – голова розвідки

РФ, за словами Буданова, вже веде масштабну спецоперацію щодо дестабілізації ситуації всередині України, використовуючи антивакцинаторський рух і невдоволення всередині суспільства.

Концентрація російських військ поруч з українськими кордонами досягне піку наприкінці січня наступного року. Про це в ефірі програми "Право на владу" повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

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За словами глави ГУР, наразі Росія веде масштабну спецоперацію щодо дестабілізації ситуації всередині України та за її межами. При цьому для дестабілізації всередині країни РФ використовує низку наративів — "від антивакцинаторів до невдоволення з різних причин", заявив Буданов. Також він повідомив, що міграційна криза, що спостерігається на кордоні Білорусі та ЄС, створена з метою обурити громадськість.

Водночас Буданов зазначив, що, за оцінками ГУР, на Україну насувається масштабна енергетична криза. Також він наголосив на наявності й економічної кризи.

"На тлі цього (відбуваються) масштабні маневрування російської армії з накопиченням на певному віддаленні від кордону. Це накопичення триватиме і вийде на пік приблизно наприкінці січня", — сказав глава ГУР.

[ + – ] Буданов про спецоперацію Росії

Нагадаємо, нещодавно в міністерстві оборони заявили, що початок дестабілізації в Україні з боку Росії припаде на грудень.

Перед цим ЗМІ повідомляли, що західна розвідка поділилася з українськими колегами схожими даними щодо термінів активізації дій країни-агресора.