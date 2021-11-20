"Ситуація напружена". Шмигаль оцінив можливість вторгнення Росії в Україну

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав, що українська розвідка стежить за переміщенням російських військових.

Росія переміщує значну кількість військових на кордоні з Україною, але ознак наступу поки що немає. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Українські розвідники разом із військовими стежать за ситуацією та доповідають про все керівництву країни, запевнив прем'єр.

"Ми в координації з нашими закордонними партнерами. Потрібно не забувати, що вже сьомий рік Україна веде важку війну на сході України, у нас є тимчасово окупований Крим. Усі ці погрози реалізувалися в Україні", – заявив він.

За словами Шмигаля, переміщення збройних сил на території Росії поблизу українського кордону підтверджують іноземні партнери України.

Глава уряду згадав про те, що відбувається на кордоні Білорусі, Литви та Польщі.

"Ситуація напружена як ніколи. Міграційну кризу, спричинену певними діями, ми ці дії розцінюємо як гібридну атаку, що склалася і спричинена Росією на білоруській території зокрема", – резюмував прем'єр-міністр.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав не спекулювати на темі можливого вторгнення РФ в Україну. За його словами, Росія перекидає танки та САУ вночі, щоб маневри не висвітлювали у соціальних мережах.

Нагадаємо, що американська газета The New York Times написала про серйозне ставлення розвідки США до загрози військового вторгнення РФ. На цьому тижні голова Національної розвідки США Евріл Хейнс відвідала Брюссель, щоб обговорити цю тему з послами країн НАТО.

Фокус раніше писав, що наприкінці січня наступного року Росія зосередить максимальну кількість військових поблизу українського кордону.

У Міноборони України передбачали початок дестабілізації ситуації в Україні з боку Росії у грудні.