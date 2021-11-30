"Абсолютно точно": Шмигаль переконаний у причетності РФ до можливого держперевороту в Україні

Прем'єр переконаний, що в країні немає протестних настроїв, а опозиція під впливом "зовнішніх сил" провокує людей на мітинги.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю для видання Reuters заявив, що за спробою державного перевороту в Україні "абсолютно точно" стоїть Росія.

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Український прем'єр розповів, що Київ має інформацію, яка підтверджує підготовку в Україні держперевороту з метою повалення чинного уряду.

"У нас є секретні дані, які свідчать про ці наміри", — сказав Шмигаль.

А коли політику поставили питання, чи причетна Росія до організації перевороту, він відповів — "безумовно".

До того ж глава Кабміну запевнив журналістів у тому, що власне в Україні немає протестних настроїв. На його думку, під дією "зовнішніх сил" українська опозиція постійно намагається підвищити градус напруженості в суспільстві та спровокувати громадян на масові мітинги. Наразі фактами спроб дестабілізації в країні, за словами прем'єра, займається СБУ, яка проводить спеціальне розслідування.

Також Шмигаль підтвердив заяву президента Володимира Зеленського про те, що оточення Ріната Ахметова причетне до організації держперевороту.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський під час пресмарафону розповів про те, чи існує ймовірність початку повномасштабної війни з Росією, а також можливість військового перевороту в Україні.

В інтерв'ю "Радіо Свобода" прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про ескалацію напруженості на Донбасі в зв'язку з тим, що російські війська стягують війська до українських кордонів.