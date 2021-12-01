"На билет до Ростова": протестующие бросали монетки в Офис президента (видео)

Участники акции не стеснялись в выражениях и кричали "Путин — х**ло, Зеля — х**ло". И хотя вторая часть "заряда" звучала менее стройно, участников объединил общий лозунг "Зелю — геть".

Участники акции "Защити Украину", которая прошла 1 декабря на Майдане, выдвинулись на Банковую к Офису президента. Поначалу колонны натолкнулись на полицейский кордон и один из спикеров протеста призвал возвращаться на Майдан. Но в итоге полиция пропустила людей на площадь перед зданием. Участники акции бросали в здание Офиса монетки, которые должны символизировать "продажность" власти, и кричали нецензурные лозунги.

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На кадрах видно, как люди в веселом настроении бросают монеты со словами "держи тысячу". На вопрос журналиста, что это означает, одна из участниц акции сказала, что это "билет до рашки, на Ростов".

"Это такое тихое и ненасильственное сопротивление", — сказал пожилой мужчина, бросив очередную "порцию" монет в сторону Офиса президента.

Правоохранители, находясь за металлическим ограждением, который был установлен накануне, спокойно реагировали на действия митингующих. На данный момент акция завершилась, и люди постепенно покидают место проведения.

О всем, что происходило сегодня вечером на Майдане и возле Офиса президента можно прочитать и просмотреть видео в телеграм-канале Быстрый Фокус, или в текстовой трансляции.

Напомним, что накануне акции по периметру площади Офиса президента были установили металлические ограждения, поскольку было решено установить возле здания ледовый каток. Фото монтажа площадки в соцсетях были подписаны словами "Меньше суток осталась до переворота".