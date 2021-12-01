"На квиток до Ростова": протестувальники кидали монетки до Офісу президента (відео)
Учасники акції не соромилися у висловлюваннях та кричали "Путін — х**ло, Зеля — х**ло". І хоча друга частина "заряду" звучала менш струнко, учасників об'єднало спільне гасло "Зелю — геть".
Учасники акції "Захисти Україну", що відбулася 1 грудня на Майдані, вирушили на Банкову до Офісу президента. Спочатку колони натрапили на поліцейський кордон і один із спікерів протесту закликав повертатися на Майдан. Але врешті-решт поліція пропустила людей на площу перед будинком. Учасники акції кидали в будівлю Офісу монетки, які мають символізувати "продажність" влади, та кричали нецензурні гасла.
На кадрах видно, як люди у веселому настрої кидають монети зі словами "тримай тисячу". На запитання журналіста, що це означає, одна з учасниць акції сказала, що це "квиток до рашки, на Ростов".
"Це такий тихий і ненасильницький опір", — сказав літній чоловік, кинувши чергову "порцію" монет у бік Офісу президента.
Правоохоронці, перебуваючи за металевою огорожею, яку було встановлено напередодні, спокійно реагували на дії мітингувальників. Наразі акція завершилася і люди поступово залишають місце проведення.
Про все, що відбувалося сьогодні ввечері на Майдані та біля Офісу президента, можна прочитати та переглянути відео у телеграм-каналі Швидкий Фокус, або в текстовій трансляції.
Нагадаємо, що напередодні акції по периметру площі Офісу президента було встановлено металеві огорожі, оскільки було вирішено встановити біля будівлі льодову ковзанку. Фото монтажу майданчика в соцмережах було підписано словами "Менше доби залишилося до перевороту".