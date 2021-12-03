Зеленский первый раз поговорил с Орбаном и пригласил его в Киев

Президент Украины считает, что встреча с венгерским премьером даст новый толчок в развитии отношений между двумя странами.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня первый раз поговорил по телефону с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом глава государства написал в Twitter.

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В беседе Зеленский пригласил Орбана посетить Украину в следующем году.

"30-летие признания Венгрией независимости Украины и установление дипотношений стало хорошей возможностью впервые поговорить с Виктором Орбаном. Пока что по телефону, но уверен, что личная встреча станет новым толчком во взаимоотношениях Украины и Венгрии", — отметил Зеленский.

В Офисе президента Украины (ОП) сообщили детали диалога. Зеленский отметил, что Украина настроена развивать добрососедские отношения с Венгрией на основе взаимоуважения и конструктивного диалога.

"Когда украинцы и венгры вместе, выиграют все", – добавил он.

Президент Украины поблагодарил Виктора Орбана за то, что Венгрия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Он отметил участие президента Венгрии Яноша Адера в саммите Крымской платформы.

"Собеседники обсудили дальнейшие шаги по развитию двустороннего сотрудничества и договорились активизировать усилия с целью достижения прогресса по всем вопросам, которые сейчас находятся на повестке дня", – резюмировали в ОП.

Напомним, что в сентябре глава МИД Венгрии Петер Сийярто подписал контракт с главой правления "Газпрома" Алексеем Миллером на поставку газа в обход Украины до 2036 года. Венгрия каждый год будет получать из России 4,5 млрд кубометров газа.

В Киеве заявляли, что таким поступком Будапешт нанес удар по отношениям между странами.

В октябре Виктор Орбан отвечал на критику властей Украины по поводу подписания контракта с "Газпромом". По его словам граждане Венгрии не должны платить больше за газ. "Нам нужен газ. Это реальность. Вы должны договориться с русскими", – отметил он.

В 2019 году Орбан выступал за улучшение отношении с Украиной и говорил о возможной встрече с Зеленским. Он призывал не смешивать отношения Венгрии, Украины и России.