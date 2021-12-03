Зеленський вперше поговорив із Орбаном і запросив його до Києва

Президент України вважає, що зустріч із угорським прем'єром дасть новий поштовх у розвитку відносин між двома країнами.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні вперше поговорив телефоном із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Про це глава держави написав у Twitter.

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У бесіді Зеленський запросив Орбана відвідати Україну наступного року.

"30-річчя визнання Угорщиною незалежності України та встановлення дипвідносин стало гарною можливістю вперше поговорити з Віктором Орбаном. Поки що по телефону, але впевнений, що особиста зустріч стане новим поштовхом у взаєминах України та Угорщини", — зазначив Зеленський.

В Офісі президента України (ОП) повідомили деталі діалогу. Зеленський зазначив, що Україна налаштована розвивати добросусідські відносини з Угорщиною на основі взаємоповаги та конструктивного діалогу.

"Коли українці й угорці разом, виграють усі", – додав він.

Президент України подякував Віктору Орбану за те, що Угорщина підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Він відзначив участь президента Угорщини Яноша Адера в саміті Кримської платформи.

"Співрозмовники обговорили подальші кроки щодо розвитку двосторонньої співпраці та домовилися активізувати зусилля з метою досягнення прогресу з усіх питань, які зараз перебувають на порядку денному", – резюмували в ОП.

Нагадаємо, що у вересні глава МЗС Угорщини Петер Сіярто підписав контракт із головою правління "Газпрому" Олексієм Міллером на постачання газу в обхід України до 2036 року. Угорщина щороку отримуватиме з Росії 4,5 млрд кубометрів газу.

У Києві заявляли, що таким вчинком Будапешт завдав удару по відносинах між країнами.

У жовтні Віктор Орбан відповідав на критику влади України щодо підписання контракту з "Газпромом". За його словами, громадяни Угорщини не повинні платити більше за газ. "Нам потрібен газ. Це реальність. Ви маєте домовитися з росіянами", – зазначив він.

У 2019 році Орбан виступав за покращення відносин із Україною та говорив про можливу зустріч із Зеленським. Він закликав не змішувати відносини Угорщини, України та Росії.