"Домовтеся з росіянами". Орбан відповів Києву на критику Угорщини за контракт із "Газпромом"

За словами Віктора Орбана, він не може враховувати позицію української влади, оскільки угорці були б змушені платити за газ більше без цього контракту.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відкинув критику української влади з приводу підписання Будапештом контракту з російським "Газпромом" на постачання газу в обхід України. Відповідну заяву глава угорського уряду зробив в ефірі громадського радіо країни, пише агентство Reuters.

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"Орбан сказав, що він несе відповідальність тільки перед виборцями Угорщини, які були б змушені платити більше за газ без нової угоди (з "Газпромом")", — йдеться в публікації.

У процесі ефіру прем'єр Угорщини також заявив, що країна не може "брати до уваги точку зору українців".

"Нам потрібен газ. Це реальність. Ви повинні домовитися з росіянами... Я поважаю Україну і бажаю українському народові великих успіхів. Однак на газовому фронті мені потрібно відповідати інтересам угорського народу, а не українського", — сказав глава уряду.

Нагадаємо, 27 вересня глава МЗС Угорщини Петер Сіярто підписав контракт із головою правління "Газпрому" Олексієм Міллером на поставку газу в обхід України до 2036 року. Сьогодні, 1 жовтня, контракт набув чинності.

Зі свого боку міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що виключити Україну з транзиту вимагала Росія і Угорщина цю вимогу задовольнила.

Далі офіційний Будапешт викликав посла України для роз'яснень реакції на угорсько-російський контракт. Аналогічний захід був пізніше вжитий і Києвом.