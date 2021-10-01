"Договоритесь с русскими". Орбан ответил Киеву на критику Венгрии за контракт с "Газпромом"

По словам Виктора Орбана, он не может учитывать позицию украинских властей, так как венгры были бы вынуждены платить за газ больше без этого контракта.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отверг критику украинских властей по поводу подписания Будапештом контракта с российским "Газпромом" на поставки газа в обход Украины. Соответствующее заявление глава венгерского правительства сделал в эфире общественного радио страны, пишет агентство Reuters.

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"Орбан сказал, что он несет ответственность только перед избирателями Венгрии, которые были бы вынуждены платить больше за газ без нового соглашения (с "Газпромом")", — говорится в публикации.

В ходе эфира премьер Венгрии также заявил, что страна не может "принимать во внимание точку зрения украинцев".

"Нам нужен газ. Это реальность. Вы должны договориться с русскими… Я уважаю Украину и желаю украинскому народу больших успехов. Однако на газовом фронте мне нужно соответствовать интересам венгерского народа, а не украинского", — сказал глава правительства.

Напомним, 27 сентября глава МИД Венгрии Петер Сийярто подписал контракт с главой правления "Газпрома" Алексеем Миллером на поставку газа в обход Украины до 2036 года. Сегодня, 1 октября, контракт вступил в силу.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что исключить Украину из транзита требовала Россия и Венгрия это требование удовлетворила.

Далее официальный Будапешт вызвал посла Украины для разъяснений реакции на венгерско-российский контракт. Аналогичная мера была позже предпринята и Киевом.