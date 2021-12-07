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"Слуга народа" назвал оккупантами советских солдат, воевавших против УПА (фото, видео)

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Нардеп Егор Чернев назвал оккупантами советских солдат, воевавших против УПА
Фото: Страна | Нардеп Егор Чернев

Нардеп Егор Чернев провел аналогию между Второй мировой войной и нынешней агрессией РФ и пригрозил, что в случае вторжения россияне "получат 40 млн повстанцев УПА на территории Украины".

Нардеп от "Слуги народа" и глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев назвал оккупантами и коллаборантами советских солдат, воевавших против бойцов Украинской повстанческой армии (УПА). Об этом парламентарий заявил в эфире телеканала ICTV.

В частности, глава делегации в ПА НАТО комментировал возможное вторжение РФ в Украину и поведение российского президента Владимира Путина по отношению к Киеву.

"Они (россияне — ред.) столкнулся с сопротивлением всего украинского населения. Напомню, что за 10 лет существования УПА было уничтожено российских оккупантов и коллаборантов около 30 тысяч. И это, исключительно, маленькая УПА. Сегодня они получат 40 млн (повстанцев — ред.) УПА на территории Украины и поэтому они четко знают, что из Украины поедут гробы в Российскую Федерацию", — заявил Егор Чернев в эфире ток-шоу "Свобода слова на ICTV".

Егор Чернев назвал оккупантами советских солдат, воевавших против УПА

Позже нардеп от "Слуги народа" решил объяснить свое заявление относительно советских солдат. По словам парламентария, под терминами "оккупанты" и "коллаборанты" он подразумевал сотрудников НКВД/МГБ, "ястребков" (бойцы парамилитарного формирования, сформированного из жителей Западной Украины для борьбы с повстанцами УПА — ред.), партийный и комсомольский актив, которые "заставляли украинцев признать, что Сталин – отец народов".

Нардеп Егор Чернев объяснил, кого из советских солдат он назвал оккупантами и коллаборантами
"Слуга народа" Егор Чернев назвал оккупантами советских солдат

Уже во вторник, 7 декабря, Егор Чернев в своем Facebook ответил на журналистский запрос телеканала "Наш" относительно своего заявления по советским солдатам.

Нардеп напомнил, что руководство УПА не рассматривало Красную армию в качестве врага, а основной деятельностью против КА, которую проводили повстанцы, была пропаганда.

"Вам (журналистам телеканала "Наш" — ред.) следовало бы тщательно изучить приказ Главной Команды УПА №29 от 6 января 1944 года, в котором главным врагом назван НКВД и содержится призыв к руководителям групп не дать спровоцировать себя на столкновение с Красной армией, а вести пропагандитскую работу среди красноармейцев и рассказывать, за что сражается УПА", — объяснил Егор Чернев и призвал еще раз пересмотреть фрагмент с его заявлением в прямом эфире.

Нардеп Егор Чернев объяснил, кого из советских солдат он назвал оккупантами и коллаборантами

Егор Чернев — народный депутат Украины IX созыва. Прошел по партийным спискам "Слуги народа" в парламент, является членом профильного комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации. С 2012 по 2013 год работал на должности гендиректора компании "Starlight Digital Sales", которая входит в холдинг бизнесмена Виктора Пинчука. С 2014 по 2015 год Егор Чернев был добровольцем в рядах Нацгвардии, участвовал в боевых действиях на Донбассе. После демобилизации — занимался разработкой IT-решений и аутсорсингом информационных проектов.

Отметим, это не первое резонансное заявление, которое делают "Слуги народа" в последнее время. Так, нардеп от президентской фракции Александр Качура в комментарии Фокусу заявил, что отстранение Виктора Януковича в 2014 году было не совсем законным. По словам "слуги народа", в украинском законодательстве не существует понятия "самоустранение" и прежней власти нужно было запустить процедуру импичмента для экс-президента.

А вице-спикер Рады и экс-глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко утверждал, что украинцам предлагают ежедневно по 1000 гривен за участие в "госперевороте 1 декабря". Политик заявлял, что на массовые акции протеста готовились подвозы людей из регионов, а информацию о подкупе граждан накануне "переворота" от получил от силовиков.