"Слуга народа" назвал оккупантами советских солдат, воевавших против УПА (фото, видео)

Нардеп Егор Чернев провел аналогию между Второй мировой войной и нынешней агрессией РФ и пригрозил, что в случае вторжения россияне "получат 40 млн повстанцев УПА на территории Украины".

Нардеп от "Слуги народа" и глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев назвал оккупантами и коллаборантами советских солдат, воевавших против бойцов Украинской повстанческой армии (УПА). Об этом парламентарий заявил в эфире телеканала ICTV.

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В частности, глава делегации в ПА НАТО комментировал возможное вторжение РФ в Украину и поведение российского президента Владимира Путина по отношению к Киеву.

"Они (россияне — ред.) столкнулся с сопротивлением всего украинского населения. Напомню, что за 10 лет существования УПА было уничтожено российских оккупантов и коллаборантов около 30 тысяч. И это, исключительно, маленькая УПА. Сегодня они получат 40 млн (повстанцев — ред.) УПА на территории Украины и поэтому они четко знают, что из Украины поедут гробы в Российскую Федерацию", — заявил Егор Чернев в эфире ток-шоу "Свобода слова на ICTV".

[ + – ] Егор Чернев назвал оккупантами советских солдат, воевавших против УПА

Позже нардеп от "Слуги народа" решил объяснить свое заявление относительно советских солдат. По словам парламентария, под терминами "оккупанты" и "коллаборанты" он подразумевал сотрудников НКВД/МГБ, "ястребков" (бойцы парамилитарного формирования, сформированного из жителей Западной Украины для борьбы с повстанцами УПА — ред.), партийный и комсомольский актив, которые "заставляли украинцев признать, что Сталин – отец народов".

[ + – ] "Слуга народа" Егор Чернев назвал оккупантами советских солдат

Уже во вторник, 7 декабря, Егор Чернев в своем Facebook ответил на журналистский запрос телеканала "Наш" относительно своего заявления по советским солдатам.

Нардеп напомнил, что руководство УПА не рассматривало Красную армию в качестве врага, а основной деятельностью против КА, которую проводили повстанцы, была пропаганда.

"Вам (журналистам телеканала "Наш" — ред.) следовало бы тщательно изучить приказ Главной Команды УПА №29 от 6 января 1944 года, в котором главным врагом назван НКВД и содержится призыв к руководителям групп не дать спровоцировать себя на столкновение с Красной армией, а вести пропагандитскую работу среди красноармейцев и рассказывать, за что сражается УПА", — объяснил Егор Чернев и призвал еще раз пересмотреть фрагмент с его заявлением в прямом эфире.

[ + – ] Нардеп Егор Чернев объяснил, кого из советских солдат он назвал оккупантами и коллаборантами

Егор Чернев — народный депутат Украины IX созыва. Прошел по партийным спискам "Слуги народа" в парламент, является членом профильного комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации. С 2012 по 2013 год работал на должности гендиректора компании "Starlight Digital Sales", которая входит в холдинг бизнесмена Виктора Пинчука. С 2014 по 2015 год Егор Чернев был добровольцем в рядах Нацгвардии, участвовал в боевых действиях на Донбассе. После демобилизации — занимался разработкой IT-решений и аутсорсингом информационных проектов.

Отметим, это не первое резонансное заявление, которое делают "Слуги народа" в последнее время. Так, нардеп от президентской фракции Александр Качура в комментарии Фокусу заявил, что отстранение Виктора Януковича в 2014 году было не совсем законным. По словам "слуги народа", в украинском законодательстве не существует понятия "самоустранение" и прежней власти нужно было запустить процедуру импичмента для экс-президента.

А вице-спикер Рады и экс-глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко утверждал, что украинцам предлагают ежедневно по 1000 гривен за участие в "госперевороте 1 декабря". Политик заявлял, что на массовые акции протеста готовились подвозы людей из регионов, а информацию о подкупе граждан накануне "переворота" от получил от силовиков.