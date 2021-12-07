"Слуга народу" назвав окупантами радянських солдатів, які воювали проти УПА (фото, відео)

Нардеп Єгор Чернєв провів аналогію між Другою світовою війною і нинішньою агресією РФ і пригрозив, що в разі вторгнення росіяни "отримають 40 млн повстанців УПА на території України".

Нардеп від "Слуги народу" та голова української делегації у Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв назвав окупантами та колаборантами радянських солдатів, які воювали проти бійців Української повстанської армії (УПА). Про це парламентарій заявив в ефірі телеканалу ICTV.

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Зокрема, глава делегації в ПА НАТО коментував можливе вторгнення РФ в Україну та поведінку російського президента Володимира Путіна щодо Києва.

"Вони (росіяни — ред.) зіткнулися з опором усього українського населення. Нагадаю, що за 10 років існування УПА було знищено російських окупантів і колаборантів майже 30 тисяч. І це, виключно, маленька УПА. Сьогодні вони отримають 40 млн (повстанців — ред.) УПА на території України і тому вони чітко знають, що з України поїдуть труни в Російську Федерацію", — заявив Єгор Чернєв в ефірі ток-шоу "Свобода слова на ICTV".

[ + – ] Єгор Чернєв назвав окупантами радянських солдатів, які воювали проти УПА

Згодом нардеп від "Слуги народу" вирішив пояснити свою заяву щодо радянських солдатів. За словами парламентаря, під термінами "окупанти" та "колаборанти" він мав на увазі співробітників НКВС/МДБ, "яструбків" (бійці парамілітарного формування, сформованого із жителів Західної України для боротьби з повстанцями УПА — ред.), партійний і комсомольський актив, які "змушували українців визнати, що Сталін є батьком народів".

[ + – ] "Слуга народу" Єгор Чернєв назвав окупантами радянських солдатів

Уже у вівторок, 7 грудня, Єгор Чернєв у своєму Facebook відповів на журналістський запит телеканалу "Наш" щодо своєї заяви щодо радянських солдатів.

Нардеп нагадав, що керівництво УПА не розглядало Червону армію як ворога, а основною діяльністю проти ЧА, яку проводили повстанці, була пропаганда.

"Вам (журналістам телеканалу "Наш" — ред.) варто було б ретельно вивчити наказ Головної Команди УПА №29 від 6 січня 1944 року, в якому головним ворогом названо НКВС і міститься заклик до керівників груп не дати спровокувати себе на зіткнення з Червоною армією, а вести пропагандитську роботу серед червоноармійців і розповідати, за що бореться УПА", — пояснив Єгор Чернєв і закликав ще раз переглянути фрагмент із його заявою у прямому ефірі.

[ + – ] Нардеп Єгор Чернєв пояснив, кого з радянських солдатів він назвав окупантами та колаборантами

Єгор Чернєв — народний депутат України IX скликання. Пройшов за партійними списками "Слуги народу" до парламенту, є членом профільного комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації. З 2012 по 2013 рік працював на посаді гендиректора компанії Starlight Digital Sales, яка входить до холдингу бізнесмена Віктора Пінчука. З 2014 по 2015 рік Єгор Чернєв був добровольцем у лавах Нацгвардії, брав участь у бойових діях на Донбасі. Після демобілізації займався розробкою IT-рішень та аутсорсингом інформаційних проєктів.

Зазначимо, це не перша резонансна заява, яку роблять "Слуги народу" останнім часом. Так, нардеп від президентської фракції Олександр Качура в коментарі Фокусу заявив, що усунення Віктора Януковича в 2014 році було не зовсім законним. За словами "слуги народу", в українському законодавстві не існує поняття "самоусунення" і колишній владі потрібно було запустити процедуру імпічменту для експрезидента.

А віцеспікер Ради й ексглава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко стверджував, що українцям пропонують щодня по 1 000 гривень за участь у "держперевороті 1 грудня". Політик заявляв, що на масові акції протесту готувалися підвезення людей з регіонів, а інформацію про підкуп громадян напередодні "перевороту" отримав від силовиків.