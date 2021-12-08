На первом месте двое. Опубликован новый рейтинг влиятельных политиков Украины

Отдельно был отмечен премьер-министр Украины, который не попал в топ-20 самых влиятельных политических деятелей страны.

Издание "Телеграф" подготовило собственный рейтинг известных политиков Украины, которые оказывают влияние на политическую жизнь страны. По мнению авторов в топе самых влиятельных украинских политических деятелей неожиданно оказались фамилии, которые имеют косвенное отношение к политическому климату в Украине.

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Отмечается, что некоторые читатели могут удивиться тому, что в рейтинге не на последнем месте оказался миллиардер Ринат Ахметов, или что в списке присутствует журналист Дмитрий Гордон, которого все чаще можно заметить в различных политических ток-шоу. И напротив, некоторые незаслуженно оказались в аутсайдерах, а многие украинские министры вовсе не попали в список участников.

По мнению авторов, оставаться объективным в составлении такого рейтинга достаточно тяжело. Тем не менее, создатели попытались сделать выводы не только в силу своих личных ощущений, но и на основе информации от специалистов.

Отдельным пунктом авторы отметил ситуацию с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. По мнению редакторов, глава Кабмина оказался несамостоятельным и достаточно зависимым от президента Зеленского. Он – идеальный исполнитель, без видимых личных амбиций, и эти качества не позволили ему попасть в список влиятельных политиков Украины.

[ + – ] Рейтинг "Телеграф" самых влиятельных политиков Украины

Напомним , что в свою очередь Фокус, подводя итоги работы правительства Украины за 2021 год, составил рейтинг самых эффективных министров Украины. Для этого были задействованы профильные эксперты, которые оценивали деятельность членов Кабмина по 10-бальной шкале.

Также Фокус не обошел вниманием и самых состоятельных людей в Украине. Для того чтобы составить рейтинг сотни главных капиталлистов страны была проделана огромная работа по изучению и оценке их активов.