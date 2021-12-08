На першому місці – двоє. Опубліковано новий рейтинг впливових політиків України

Окремо було зазначено прем'єр-міністра України, який не потрапив до топ-20 найвпливовіших політичних діячів країни.

Видання "Телеграф" підготувало власний рейтинг відомих політиків України, які впливають на політичне життя країни. На думку авторів у топі найвпливовіших українських політичних діячів несподівано опинилися прізвища, які мають непрямий стосунок до політичного клімату в Україні.

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Зазначається, що деякі читачі можуть здивуватися, що в рейтингу не на останньому місці опинився мільярдер Рінат Ахметов, або що в списку присутній журналіст Дмитро Гордон, якого все частіше можна помітити у різних політичних ток-шоу. І навпаки, деякі незаслужено опинилися в аутсайдерах, а більшість українських міністрів узагалі не потрапили до списку учасників.

На думку авторів, залишатися об'єктивним у складанні такого рейтингу досить важко. Тим не менш, творці спробували зробити висновки не тільки через свої особисті відчуття, але й на основі інформації від фахівців.

Окремим пунктом автори наголосили на ситуації з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. На думку редакторів, глава Кабміну виявився несамостійним і досить залежним від президента Зеленського. Він є ідеальним виконавцем, без видимих особистих амбіцій, і ці якості не дозволили йому потрапити до списку впливових політиків України.

[ + – ] Рейтинг "Телеграф" найвпливовіших політиків України

Нагадаємо, що зі свого боку Фокус, підбиваючи підсумки роботи уряду України за 2021 рік, склав рейтинг найефективніших міністрів України. Для цього було задіяно профільних експертів, які оцінювали діяльність членів Кабміну за 10-бальною шкалою.

Також Фокус не залишив без уваги і найзаможніших людей в Україні. Для того, щоб скласти рейтинг сотні головних капіталістів країни, було проведено величезну роботу з вивчення та оцінки їхніх активів.