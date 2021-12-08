Не сладостями едиными: "Академия" Гордона объявила о наборе слушателей лекций за $5000 (фото)

Гостями "Gordon Camp" станут Савик Шустер, Владимир Гройсман, экс-советник Путина Андрей Илларионов и один из самых богатых украинцев.

"Академия" журналиста и телеведущего Дмитрия Гордона открыла набор для желающих послушать лекции за $5000, спикерами которых выступят украинские политики и бизнесмены. Об этом говорится на портале компании.

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Программа "Gordon Camp" стартует 10 декабря и продлится три дня.

Как говорится на сайте "Гордон Академия", лекции будут проходить в загородном отельно-парковом комплексе Equides Club под Киевом.

Участие в программе стоит $5000, а в стоимость входит: проживание, организационные расходы и трехразовое питание в кэмпе. Главными спикерами и гостями "Gordon Camp" выступят:

Дмитрий Гордон;

Маргулан Сейсембаев (миллиардер из Казахстана)

Алеся Бацман (телеведущая, главный редактор издания "Гордон");

Анатолий Макаренко (экс-глава таможенной и фискальной служб Украины);

Андрей Илларионов (экс-советник Владимира Путина по экономическим вопросам);

Савик Шустер (телеведущий);

Владимир Гройсман (экс-премьер-министр Украины);

Василий Голованов (журналист, ведущий канала "Украина 24");

Джокер (один из самых богатых граждан Украины).

Участникам "Gordon Camp" обещают выстроить близкие отношения с Дмитрием Гордоном и Маргуланом Сейсембаевым, получить обратную связь по своим бизнесам от спикеров программы, новые деловые знакомства, а также "билет в сильное окружение".

[ + – ] Академия Дмитрия Гордона

Напомним, в апреле 2021 года в украинских магазинах появились в продаже фирменные конфеты Дмитрия Гордона. Под брендом телеведущего начали выпускать "птичье молоко" со слоганом "вкус детства". Сам Дмитрий Гордон рассказывал, что фирменные сладости будут выпускаться на винницкой фабрике "Солодка мрія".

Уже в июле Дмитрий Гордон представил фирменный зефир, который также появился в розничной продаже. Но и на этом телеведущий не остановился, анонсировав выпуск собственных "киндер-сюрпризов". По словам Дмитрия Гордона, сладость под названием "Яйца Гордона в шоколаде" скоро появятся в продаже, а в каждую партию таких сладостей будет добавляться по $100.