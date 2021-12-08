Не солодощами єдиними: "Академія" Гордона оголосила про набір слухачів лекцій за $5 000 (фото)

Гостями "Gordon Camp" стануть Савік Шустер, Володимир Гройсман, ексрадник Путіна Андрій Іларіонов та один із найбагатших українців.

"Академія" журналіста та телеведучого Дмитра Гордона відкрила набір для охочих послухати лекції за $5 000, спікерами яких стануть українські політики та бізнесмени. Про це йдеться на порталі компанії.

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Програма "Gordon Camp" стартує 10 грудня і триватиме три дні.

Як йдеться на сайті "Гордон Академія", лекції відбуватимуться у заміському готельно-парковому комплексі Equides Club під Києвом.

Участь у програмі коштує $5 000, а у вартість входить: проживання, організаційні витрати та триразове харчування у кемпі. Головними спікерами та гостями "Gordon Camp" стануть:

Дмитро Гордон;

Маргулан Сейсембаєв (мільярдер із Казахстану);

Олеся Бацман (телеведуча, головна редакторка видання "Гордон");

Анатолій Макаренко (ексглава митної та фіскальної служб України);

Андрій Іларіонов (ексрадник Володимира Путіна з економічних питань);

Савік Шустер (телеведучий);

Володимир Гройсман (експрем'єр-міністра України);

Василь Голованов (журналіст, ведучий каналу "Україна 24");

Джокер (один із найбагатших громадян України).

Учасникам "Gordon Camp" обіцяють вибудувати близькі стосунки з Дмитром Гордоном і Маргуланом Сейсембаєвим, отримати зворотний зв'язок щодо своїх бізнесів від спікерів програми, нові ділові знайомства, а також "квиток у сильне оточення".

[ + – ] Академія Дмитра Гордона

Нагадаємо, у квітні 2021 року в українських магазинах з'явилися у продажу фірмові цукерки Дмитра Гордона. Під брендом телеведучого почали випускати "пташине молоко" зі слоганом "смак дитинства". Сам Дмитро Гордон розповідав, що фірмові солодощі випускатимуться на вінницькій фабриці "Солодка мрія".

Вже в липні Дмитро Гордон представив фірмовий зефір, який також з'явився у роздрібному продажу. Але і на цьому телеведучий не зупинився, анонсувавши випуск власних "кіндер-сюрпризів". За словами Дмитра Гордона, солодощі під назвою "Яйця Гордона в шоколаді" скоро з'являться у продажу, а в кожну партію таких солодощів додаватиметься по $100.