Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк рассказала, кому подарила 4,8 млн гривен (фото)

В комментарии Фокусу нардеп заверила, что сделала подарок из средств, которые отражены в ее декларации.

Подарок в размере 4,8 млн гривен, о котором нардеп и глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк 7 декабря сообщила в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), был сделан члену ее семьи. Об этом парламентарий рассказала в комментарии Фокусу.

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"Средства переданы члену семьи. Из соображений безопасности имя получателя не считаю нужным раскрывать. Источник — собственные сбережения, которые были отражены в декларациях и 2019 и 2020 годов", — заявила Елена Шуляк Фокусу, подчеркнув, что эту информацию "легко проверить".

Судя по сообщению в НАПК, подарок в размере 4,8 млн грн нардеп сделала 2 декабря. Получатель средств в документе не указан.

[ + – ] Декларация главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк

В декларации за 2020 год, которую Елена Шуляк подала в НАПК 31 марта 2021 года, народный депутат указала пять квартир, два парковочных места и автомобили Land Rover Range Rover с BMW X5 (находится во владении третьего лица).

Также Елена Шуляк является конечным бенефициаром четырех фирм, одна из которых зарегистрирована на Британских Виргинских островах.

[ + – ] Елена Шуляк задекларировала офшор на Британских Виргинских островах

В графе "Денежные активы" нардеп Елена Шуляк указала, что с мужем у них было:

552 тыс. грн наличными;

465 тыс. долл наличными;

30 тыс. евро наличными;

почти 60 тыс. грн на банковских счетах;

6,8 тыс. евро на банковском счете;

1,75 млн грн взноса в кредитные союзы и другие небанковские финансовые учреждения;

45 тыс. долларов средств, которые нардеп одолжила третьему лицу.

[ + – ] Денежные активы семьи Елены Шуляк

[ + – ] Денежные активы семьи Елены Шуляк

[ + – ] Денежные активы семьи Елены Шуляк

В графе "Доходы" Елена Шуляк указала:

503 тыс. грн зарплаты в Верховной Раде;

462,4 тыс. грн в качестве возмещения расходов, связанных с исполнением депутатских полномочий;

58,6 тыс. грн в качестве страховых выплат;

10,9 тыс. грн в качестве процентов от "ПриватБанка";

450,6 тыс. грн зарплаты, которую получил ее супруг Александр в ООО "Энжиай Групп";

1 млн грн дохода, который получил ее супруг от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав;

20 тысяч грн зарплаты, которую получила дочь Елены Шуляк в ООО "Институт когнитивного моделирования".

[ + – ] Доходы семьи Елены Шуляк

[ + – ] Доходы семьи Елены Шуляк

Напомним, нардеп Елена Шуляк стала главой партии "Слуга народа" 15 ноября. Ее кандидатуру на эту должность выдвинул бывший лидер политсилы Александр Корниенко, который на текущий момент является первым вице-спикером парламента.

После избрания главой "Слуги народа" Елена Шуляк записала видеообращение, в котором поблагодарила коллег за доверие и заявила, что перед партией стоит несколько неотложных задач, в том числе — поднятие рейтинга полистилы в регионах.

До избрания в Верховную Раду Елена Шуляк занималась предпринимательской деятельностью, была членом правления Офиса эффективного регулирования (BRDO) и одной из основателей Союза украинских предпринимателей (СУП).