"Должны слышать каждую проблему": Шуляк записала обращение после избрания главой партии СН (видео)

В ходе обращения политик поблагодарила коллег за оказанное доверие и рассказала о неотложных задачах. Среди них — крайне низкий рейтинг партии в некоторых областях.

Народный депутат Елена Шуляк, которую 15 ноября избрали новой главой партии "Слуга народа", в видеообращении поблагодарила предыдущего руководителя политсилы Александра Корниенко, президента Украины Владимира Зеленского и своих коллег за оказанное ей доверие. Соответсвующий ролик опубликовала пресс-служба партии "Слуга народа".

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"Я удостоилась чести занять высокую должность главы партии "Слуга народа". СН уже показала, что не боится тяжелых и иногда непопулярных, но таких необходимых для страны решений: снятие депутатской неприкосновенности, развитие рынка земли, принятие закона об олигархах, введение санкций против пророссийских пропагандистов, цифровизация всех госуслуг, развитие инфраструктуры и многое другое", — сказала Шуляк в видеообращении.

Новая глава партии "Слуга народа" подчеркнула, что до окончания каденции Верховной Рады их политсила должна реализовать все предвыборные обещания. Для этой цели Шуляк намерена наладить работу с командой на всех уровнях.

"Партия должна стать точкой сборки нашей политической команды. Мы должны слышать каждую проблему региона, района, громады. И делать все для их решения. Касательно наших неотложных задач. Прошу всех руководителей региональных организаций провести откровенный диалог внутри своих организаций. Особенно это касается тех областей, в которых рейтинг партии по состоянию на сегодня не позволяет пройти в парламент. Время честно разобраться в чем ключевые проблемы и обязательно решить их", — заявила Шуляк.

Еще одной целью политсилы нардеп назвала поиск и обучение наиболее активных партий.

"Партия — это не красивые лозунги, это конкретные поступки, направленные на улучшение жизней людей", — отметила она.

[ + – ] Обращение Елены Шуляк, главы партии "Слуга народа"

Отметим, Елена Шуляк была единственной, чью кандидатуру выдвинули на должность главы партии "Слуга народа" во время съезда политсилы 15 ноября. Предложил на этот пост ее Александр Корниенко, который был руководителем партии "Слуга народа" с ноября 2019 года. Уйти с должности он решил после избрания его первым вице-спикером Верховной Рады. До Корниенко возглавлял партию "Слуга народа" Дмитрий Разумков, которого в начале октября сместили с должности председателя Верховной Рады.