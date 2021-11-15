"Маємо чути кожну проблему": Шуляк записала звернення після обрання головою партії СН (відео)

Під час звернення політикиня подякувала колегам за надану довіру та розповіла про невідкладні завдання. Серед них вкрай низький рейтинг партії в деяких областях.

Народна депутатка Олена Шуляк, яку 15 листопада обрали новою головою партії "Слуга народу", у відеозверненні подякувала попередньому керівникові політсили Олександру Корнієнку, президенту України Володимиру Зеленському та своїм колегам за надану їй довіру. Відповідний ролик опублікувала пресслужба партії "Слуга народу".

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"Я удостоїлася честі обійняти високу посаду голови партії "Слуга народу". СН вже показала, що не боїться важких та іноді непопулярних, але таких необхідних для країни рішень: зняття депутатської недоторканності, розвиток ринку землі, ухвалення закону про олігархів, запровадження санкцій проти проросійських пропагандистів, цифровізація всіх держпослуг, розвиток інфраструктури та багато іншого", — сказала Шуляк у відеозверненні.

Нова голова партії "Слуга народу" підкреслив, що до закінчення каденції Верховної Ради їхня політсила має реалізувати всі передвиборчі обіцянки. З цією метою Шуляк має намір налагодити роботу з командою на всіх рівнях.

"Партія має стати точкою складання нашої політичної команди. Ми маємо чути кожну проблему регіону, району, громади. І робити все для їхнього вирішення. Щодо наших невідкладних завдань. Прошу всіх керівників регіональних організацій провести відвертий діалог усередині своїх організацій. Особливо це стосується тих областей, в яких рейтинг партії станом на сьогодні не дозволяє пройти до парламенту. Час чесно розібратися в чомусь ключові проблеми й обов'язково вирішити їх", — заявила Шуляк.

Ще однією метою політсили нардепка назвала пошук і навчання найактивніших партій.

"Партія — це не гарні гасла, це конкретні вчинки, спрямовані на покращення життів людей", — зазначила вона.

[ + – ] Звернення Олени Шуляк, голови партії "Слуга народу"

Зазначимо, Олена Шуляк була єдиною, чию кандидатуру висунули на посаду голови партії "Слуга народу" під час з'їзду політсили 15 листопада. Запропонував на цю посаду її Олександр Корнієнко, який був керівником партії "Слуга народу" з листопада 2019 року. Піти з посади він вирішив після обрання його першим віцеспікером Верховної Ради. До Корнієнка очолював партію "Слуга народу" Дмитро Разумков, якого на початку жовтня усунули з посади голови Верховної Ради.