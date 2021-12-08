Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк розповіла, кому подарувала 4,8 млн. гривень (фото)

У коментарі Фокусу нардепка запевнила, що зробила подарунок із коштів, які відображені у її декларації.

Подарунок розміром 4,8 млн гривень, про який нардепка і голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк 7 грудня повідомила Національне агентство з питань запобігання корупції (НАПК), було зроблено члену її сім'ї. Про це парламентарка розповіла у коментарі Фокусу.

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"Кошти передані члену родини. З міркувань безпеки ім’я отримувача не вважаю за потрібне розкривати. Джерело — власні заощадження, які були відображені в декларації і 2019 , і 2020 р.", — заявила Олена Шуляк Фокусу, наголосивши, що цю інформацію "легко перевірити".

Судячи з повідомлення в НАЗК, подарунок розміром 4,8 млн грн нардепка зробила 2 грудня. Одержувач коштів у документі не вказаний.

[ + – ] Декларація голови партії "Слуга народу" Олени Шуляк

У декларації за 2020 рік, яку Олена Шуляк подала до НАЗК 31 березня 2021 року, народна депутатка вказала п'ять квартир, два паркувальні місця та автомобілі Land Rover Range Rover з BMW X5 (перебуває у володінні третьої особи).

Також Олена Шуляк є кінцевим бенефіціаром чотирьох фірм, одна з яких зареєстрована на Британських Віргінських островах.

[ + – ] Олена Шуляк задекларувала офшор на Британських Віргінських островах

У графі "Грошові активи" нардепка Олена Шуляк зазначила, що з чоловіком у них було:

552 тис. грн готівкою;

465 тис. дол готівкою;

30 тис. євро готівкою;

майже 60 тис. грн. на банківських рахунках;

6,8 тис. євро на банківському рахунку;

1,75 млн грн внеску до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ;

45 тис. доларів коштів, які нардепка позичила третій особі.

[ + – ] Грошові активи сім'ї Олени Шуляк

[ + – ] Грошові активи сім'ї Олени Шуляк

[ + – ] Грошові активи сім'ї Олени Шуляк

У графі "Доходи" Олена Шуляк зазначила:

503 тис. грн. зарплати у Верховній Раді;

462,4 тис. грн. як відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень;

58,6 тис. грн. як страхові виплати;

10,9 тис. грн. як процент від "ПриватБанку";

450,6 тис. грн зарплати, яку отримав її чоловік Олександр у ТОВ "Енжіай Груп";

1 млн грн доходу, який отримав її чоловік від відчуження цінних паперів та корпоративних прав;

20 тисяч грн зарплати, яку отримала донька Олени Шуляк у ТОВ "Інститут когнітивного моделювання".

[ + – ] Доходи сім'ї Олени Шуляк

[ + – ] Доходи сім'ї Олени Шуляк

Нагадаємо, нардепка Олена Шуляк стала головою партії "Слуга народу" 15 листопада. Її кандидатуру на цю посаду висунув колишній лідер політсили Олександр Корнієнко, який зараз є першим віцеспікером парламенту.

Після обрання головою "Слуги народу" Олена Шуляк записала відеозвернення, в якому подякувала колегам за довіру та заявила, що перед партією стоїть кілька невідкладних завдань, зокрема — підвищення рейтингу полістили в регіонах.

До обрання до Верховної Ради Олена Шуляк займалася підприємницькою діяльністю, була членом правління Офісу ефективного регулювання (BRDO) та однією із засновників Спілки українських підприємців (СУП).