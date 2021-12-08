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Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк розповіла, кому подарувала 4,8 млн. гривень (фото)

Руслан Зерницький
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Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк подарувала третій особі майже 5 млн. гривень
Фото: Пресc-служба партии "Слуга народа" | Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк

У коментарі Фокусу нардепка запевнила, що зробила подарунок із коштів, які відображені у її декларації.

Подарунок розміром 4,8 млн гривень, про який нардепка і голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк 7 грудня повідомила Національне агентство з питань запобігання корупції (НАПК), було зроблено члену її сім'ї. Про це парламентарка розповіла у коментарі Фокусу.

"Кошти передані члену родини. З міркувань безпеки ім’я отримувача не вважаю за потрібне розкривати. Джерело — власні заощадження, які були відображені в декларації і 2019 , і 2020 р.", — заявила Олена Шуляк Фокусу, наголосивши, що цю інформацію "легко перевірити".

Судячи з повідомлення в НАЗК, подарунок розміром 4,8 млн грн нардепка зробила 2 грудня. Одержувач коштів у документі не вказаний.

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк подарувала третій особі майже 5 млн. гривень
Декларація голови партії "Слуга народу" Олени Шуляк

У декларації за 2020 рік, яку Олена Шуляк подала до НАЗК 31 березня 2021 року, народна депутатка вказала п'ять квартир, два паркувальні місця та автомобілі Land Rover Range Rover з BMW X5 (перебуває у володінні третьої особи).

Також Олена Шуляк є кінцевим бенефіціаром чотирьох фірм, одна з яких зареєстрована на Британських Віргінських островах.

Глава партії "Слуга народу" Олена Шуляк має офшор на Британських Віргінських островах
Олена Шуляк задекларувала офшор на Британських Віргінських островах

У графі "Грошові активи" нардепка Олена Шуляк зазначила, що з чоловіком у них було:

  • 552 тис. грн готівкою;
  • 465 тис. дол готівкою;
  • 30 тис. євро готівкою;
  • майже 60 тис. грн. на банківських рахунках;
  • 6,8 тис. євро на банківському рахунку;
  • 1,75 млн грн внеску до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ;
  • 45 тис. доларів коштів, які нардепка позичила третій особі.
Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк задекларувала мільйони готівкою
Грошові активи сім'ї Олени Шуляк
Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк задекларувала мільйони готівкою
Грошові активи сім'ї Олени Шуляк
Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк задекларувала мільйони готівкою
Грошові активи сім'ї Олени Шуляк

У графі "Доходи" Олена Шуляк зазначила:

  • 503 тис. грн. зарплати у Верховній Раді;
  • 462,4 тис. грн. як відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень;
  • 58,6 тис. грн. як страхові виплати;
  • 10,9 тис. грн. як процент від "ПриватБанку";
  • 450,6 тис. грн зарплати, яку отримав її чоловік Олександр у ТОВ "Енжіай Груп";
  • 1 млн грн доходу, який отримав її чоловік від відчуження цінних паперів та корпоративних прав;
  • 20 тисяч грн зарплати, яку отримала донька Олени Шуляк у ТОВ "Інститут когнітивного моделювання".
Доходи сім'ї Олени Шуляк
Доходи сім'ї Олени Шуляк
Доходи сім'ї Олени Шуляк
Доходи сім'ї Олени Шуляк

Нагадаємо, нардепка Олена Шуляк стала головою партії "Слуга народу" 15 листопада. Її кандидатуру на цю посаду висунув колишній лідер політсили Олександр Корнієнко, який зараз є першим віцеспікером парламенту.

Після обрання головою "Слуги народу" Олена Шуляк записала відеозвернення, в якому подякувала колегам за довіру та заявила, що перед партією стоїть кілька невідкладних завдань, зокрема — підвищення рейтингу полістили в регіонах.

До обрання до Верховної Ради Олена Шуляк займалася підприємницькою діяльністю, була членом правління Офісу ефективного регулювання (BRDO) та однією із засновників Спілки українських підприємців (СУП).