В Украине ужесточат ответственность за публичное отрицание российской агрессии против Украины, — Кабмин

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, такой законопроект не относится к свободе слова — его задача пресечь пособничество агрессору. Нарушителям закона предусмотрен штраф в размере от 17 до 51 тыс. гривен.

Кабинет министров Украины представил законопроект об усилении ответственности публичных лиц за отрицание вооруженной агрессии России в отношении Украины. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время очередного заседания правительства.

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[ + – ] Заявление об ответственности публичных лиц за отрицание российской агрессии в отношении Украины

"Все наши или иностранные политики, которые рассказывают о якобы гражданской войне в Украине и не про украинский Крым, должны нести ответственность. И это точно не о свободе слова, а о содействии агрессору", — заявил Шмыгаль.

По словам премьера, на восьмом году войны в Украине до сих пор существуют политики, которые этого не понимают. Поэтому Кабмин будет предлагать изменения в административном кодексе касательно ответственности за публичное отрицания агрессии РФ против Украины и попытки легитимизации оккупации украинских территорий.

Шмыгаль также уточнил, что действие закона будет направлено, прежде всего, на политических деятелей. Глава Кабмина уверен, что Верховная Рада поддержит эту инициативу.

Стоит отметить, что публичным отрицанием российской агрессии следует считать любое открытое заявление, либо письменное или графическое изображение Крыма или Донбасса в составе России. Такие действия предусматривают штрафные санкции в размере от 17 до 34 тысяч гривен, а при повторном случае от 34 до 51 тысяч гривен.

Напомним, что народный депутат Елизавета Ясько инициировала внесение законопроекта об уголовной ответственности за непризнание агрессии РФ в отношении Украины.

Вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, рассказал о том, что их команда разрабатывает законопроект "О государственной политике переходного периода", который, четко закрепит за Россией статус "страны-агрессора".