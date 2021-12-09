В Україні посилять відповідальність за публічне заперечення російської агресії проти України, — Кабмін

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, такий законопроект не відноситься до свободи слова — його завдання припинити допомогу агресору. Порушникам закону передбачено штраф у розмірі від 17 до 51 тис. гривень.

Кабінет Міністрів України представив законопроект про посилення відповідальності публічних осіб за заперечення збройної агресії Росії щодо України. На цьому наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час чергового засідання уряду.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

[ + – ] Заява про відповідальність публічних осіб за заперечення російської агресії щодо України

"Усі наші чи іноземні політики, які розповідають про нібито громадянську війну в Україні і не про український Крим, повинні відповідати. І це точно не про свободу слова, а про сприяння агресору", — заявив Шмигаль.

За словами прем’єра, на восьмому році війни в Україні досі існують політики, які цього не розуміють. Тому Кабмін пропонуватиме зміни до адміністративного кодексу щодо відповідальності за публічне заперечення агресії РФ проти України та спроби легітимізації окупації українських територій.

Шмигаль також уточнив, що дія закону буде спрямована насамперед на політичних діячів. Глава Кабміну впевнений, що Верховна Рада підтримає цю ініціативу.

Варто зазначити, що публічним запереченням російської агресії слід вважати будь-яку відкриту заяву, або письмове чи графічне зображення Криму чи Донбасу в складі Росії. Такі дії передбачають штрафні санкції в розмірі від 17 до 34 тисячі гривень, а при повторному випадку від 34 до 51 тисячі гривень.

Нагадаємо, що народна депутатка Єлизавета Ясько ініціювала внесення законопроекту про кримінальну відповідальність за невизнання агресії РФ щодо України.

Віцепрем'єр-міністр і міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков розповів про те, що їхня команда розробляє законопроект "Про державну політику перехідного періоду", який чітко закріпить за Росією статус "країни-агресора".