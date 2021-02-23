У Раду поданий законопроект про кримінальну відповідальність за заперечення російської агресії

Подала документи на реєстрацію народний депутат Єлизавета Ясько

Народний депутат від "Слуги народу" Єлизавета Ясько подала на реєстрацію два законопроекти — про санкції щодо РФ і відповідальності за невизнання агресії РФ щодо України.

Нардеп уточнила на своїй сторінці у Facebook, що мова йде про законопроект № 57413 "Про національні і міжнародні санкції" і № 57258 "Про особливості державної політики (невизнання)".

За словами Ясько, нові закони передбачають:

введення нової ефективної політики санкцій (фінансова, адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення режиму санкції, введення нового координувального органу при РНБО);

встановлення політики невизнання легітимності окупації українських територій (введення кримінальної відповідальності за заперечення публічними діячами фактів російської агресії й окупації території України, підтримку дій агресора й участь в урочистих подіях на території країни-агресора);

створення механізмів притягнення до відповідальності порушників режиму санкції і політики невизнання.

Раніше віце-премʼєр-міністр і міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що Україна закріпить за Росією статус "країни-агресора" на законодавчому рівні.

10 лютого Кабмін офіційно заборонив реєструвати російські вакцини від коронавірусу. Згідно з постановою, в Україні заборонена реєстрація вакцин та інших медпрепаратів для COVID-19, які розроблені і виготовлені в країні-агресорі.

Фокус повідомляв про те, що контррозвідка України попереджала про небезпеку агресії в Криму ще у 2008 році.