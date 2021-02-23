В Раду подан законопроект об уголовной ответственности за отрицание российской агрессии

Подала документы на регистрацию народный депутат Елизавета Ясько

Народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько подала на регистрацию два законопроекта – о санкциях в отношении РФ и ответственности за непризнание агрессии РФ в отношении Украины.

Нардеп уточнила на своей странице в Facebook, что речь идет о законопроекте № 57413 "О национальных и международных санкциях" и № 57258 "Об особенностях государственной политики (непризнания)".

По словам Ясько, новые законы предусматривают:

введение новой эффективной санкционной политики (финансовая, административная и уголовная ответственность за нарушение санкционного режима, введение нового координирующего органа при СНБО);

установление политики непризнания легитимности оккупации украинских территорий (введение уголовной ответственности за отрицание публичными деятелями фактов российской агрессии и оккупации территории Украины, поддержку действий агрессора и участие в торжественных событиях на территории страны-агрессора);

создание механизмов привлечения к ответственности нарушителей санкционного режима и политики непризнания.

Ранее вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Украина закрепит за Россией статус "страны-агрессора" на законодательном уровне.

10 февраля Кабмин официально запретил регистрировать российские вакцины от коронавируса. Согласно постановлению, в Украине запрещена регистрация вакцин и других медпрепаратов для COVID-19, которые разработаны и изготовлены в стране-агрессоре.

Фокус сообщал о том, что контрразведка Украины предупреждала об опасности агрессии в Крыму еще в 2008 году.