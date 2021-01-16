Контрразведка Украины предупреждала об опасности агрессии в Крыму еще в 2008 году (видео)

В СБУ создавали следственно-оперативную группу, которая пыталась остановить действия против суверенитета Украины.

“Украинская контрразведка во времена всех управленцев писала аналитические документы, которые были основаны на оперативных данных и аналитической информации касательно угроз", — заявила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина в эфире Радио Свободы.

На тот момент Юлия Лапутина служила в спецподразделении "Альфа". По ее словам, они задерживали вооруженных злоумышленников. Преступники были вооружены, они имели средства для совершения операций против Украины. Было очевидно, что необходимо создать предохранители для предотвращения подобных действий со стороны России.

Первый вывод, которые сделали аналитики СБУ состоял в том, что была реальная угроза потерять Крым. Для предотвращения этого были предложены определенные действия. Но, к сожалению, с приходом к власти пророссийски настроенных властей, никто не обратил внимания на выводы контрразведки.

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Напомним, Юлия Лапутина возглавила Министерство по делам ветеранов в декабре 2020 года. Верховная рада дала 248 голосов за ее назначение. До назначения Юлия Лапутина была генерал-майором СБУ.

Также сообщалось, что Европейский суд по правам человека рассмотрит 11 дел против России за ее действия в Крыму.

Великобритания озвучивала готовность профинансировать реинтеграцию Крыма в Украину.