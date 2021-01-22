"Мы закрепим за Россией статус "страны-агрессора" на законодательном уровне", - Резников

Вице-премьер-министр считает необходимым закрепление такого статуса, чтобы будущие поколения могли "предъявить России претензии".

Алексей Резников, вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, во время встречи с журналистами 22 января 2021 года рассказал о том, что их команда разрабатывает законопроект "О государственной политике переходного периода", который, среди прочего, четко закрепит за Российской Федерацией статус "страны-агрессора". Об этом рассказывает "Укринформ".

"Мы предлагаем в этом законе откровенно сказать, что государством-агрессором, относительно оккупированного Крыма, Севастополя и отдельных районов Донбасса — является Российская Федерация — четко и понятно. И тогда дальше все последствия правовые можно потом будет использовать", — рассказал Резников.

"Факты" сообщают, что Резников считает необходимым закрепление такого статуса за Россией для того, чтобы "наши потомки могли предъявить претензии к РФ".

Также вице-премьер подчеркнул, что Крым и ОРДЛО находятся "под оккупацией", а не "под аннексией". По его словам, такая формулировка весьма важна в международном контексте.

Резников заявил, что в законопроекте не будет слова "коллаборант". По его мнению, это очень рискованная тема, в связи с чем от такой терминологии решили отказаться, как и от идеи принять отдельное законодательство о коллаборационизме.

Он отметил, что на текущий момент в законопроекте "О государственной политике переходного периода" более 90 страниц. По словам Резникова, перед его принятием необходимо провести общественные обсуждения. Далее документ направят на рассмотрение во все центральные органы исполнительной власти. Также Резников заявил, что они хотели бы услышать мнения касательно законопроекта международных экспертов.

Напомним, ранее Резников заявлял, что Россия не желает прекращать семилетнюю войну на Донбассе.