"Ми закріпимо за Росією статус "країни-агресора" на законодавчому рівні", — Резніков

Віце-прем'єр-міністр вважає за необхідне закріплення такого статусу, щоб майбутні покоління могли "пред'явити Росії претензії".

Олексій Резніков, віце-премʼєр-міністр та міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, під час зустрічі з журналістами 22 січня 2021 року розповів про те, що їх команда розробляє законопроект "Про державну політику перехідного періоду", який, між тим, чітко закріпить за Російською Федерацією статус "країни-агресора". Про це розповідає "Укрінформ".

"Ми пропонуємо у цьому законі відверто сказати, що державою-агресором, щодо окупованого Криму, Севастополя і окремих районів Донбасу — є Російська Федерація — чітко і зрозуміло. І тоді всі правові наслідки можна буде потім використовувати", — розповів Резніков.

"Факти" повідомляють, що Резніков вважає за необхідне закріплення такого статусу за Росією для того, щоб "наші нащадки могли предʼявити претензії до РФ".

Також віце-премʼєр наголосив, що Крим і ОРДЛО знаходяться "під окупацією", а не "під анексією". За його словами, таке формулювання досить важливе у міжнародному контексті.

Резніков заявив, що в законопроекті НЕ буде слова "колаборант". На його думку, це дуже ризикована тема, у звʼязку з чим від такої термінології вирішили відмовитися, як і від ідеї прийняти окреме законодавство про колабораціонізм.

Він зазначив, що на поточний момент в законопроекті "Про державну політику перехідного періоду" більше 90 сторінок. За словами Резнікова, перед його прийняттям необхідно провести громадські обговорення. Далі документ направлять на розгляд в усі центральні органи виконавчої влади. Також Резніков заявив, що вони хотіли б почути думки щодо законопроекту міжнародних експертів.

Нагадаємо, раніше Резніков заявляв, що Росія не бажає припиняти семирічну війну на Донбасі.