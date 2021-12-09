"Я против управления Украиной извне": Портнов отреагировал на введение против него санкций США

Бывший замглавы Администрации президента считает, что Вашингтон ввел против него ограничения в обход принципов, которые им же декларируются.

Экс-нардеп и бывший заместитель главы Администрации президента Украины Андрей Портнов, против которого в четверг, 9 декабря, Министерство финансов ввело персональные санкции, заявил, что причинами добавления его в список стали его "общественная и правозащитная деятельность" и "гражданская позиция". Об этом он сказал в комментарии изданию "Страна".

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"Я никогда не скрывал, что выступаю за государственный суверенитет страны и против того, чтобы Украиной управляли извне", — сказал Андрей Портов, подчеркнув, что санкции против него инспирировали структуры, которые работают на "иностранные государства".

Бывший замглавы АП считает, что решение о введении против него персональных ограничений противоречит тем принципам, которые декларирует сам Вашингтон, поскольку ему не предоставили возможности защитить или отстоять свою позицию.

Также Портнов напомнил, что против него уже вводились персональные санкции.

"Я уже был под санкциями Евросоюза. Которые затем были отменены судом ЕС с выплатой мне компенсаций", — подчеркнул экс-нардеп.

Напомним, персональные санкции против Андрея Портнова США ввели по акту Магнитского. Оказавшихся в списке считают причастными к нарушению прав человека. Под новыми санкциями Вашингтона оказался и именной благотворительный фонд Портнова.

В этот же день, 9 декабря, Государственный департамент США ввел персональные ограничения и против отстраненного от должности президентом Владимиром Зеленским главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого с его женой Ольгой.