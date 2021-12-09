США ввели санкции против отстраненного Зеленским главы КСУ Александра Тупицкого

Госдеп обвиняет судью в совершении коррупционных действий, среди которых — "получение взятки во время работы в украинской судебной системе"

Отстраненный от должности главы Конституционного суда Александр Тупицкий попал под санкции США. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента.

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Персональные ограничения были введены в отношении судьи Александра Тупицкого и его супруги Ольги.

В заявлении Государственного департамента говорится, что отстраненный глава Конституционного суда попал под санкции США из-за подозрений в совершении правонарушений — "за значительные коррупционные действия, в частности, получение денежной взятки во время работы в украинской судебной системе".

Примечательно, что Госдеп, анонсируя введение санкций, назвал Александра Тупицкого "бывшим главой Конституционного суда". Сам КСУ считает, что указ президента не лишает судью его статуса.

Лицам, попавшим в санкционный список, запрещен въезд на территорию США, а их банковские счета блокируются в Соединенных Штатах.

Отметим, что 9 декабря США также ввели персональные санкции против экс-замглавы Администрации Януковича Андрея Портнова и его фонда. Бывший народный депутат попал в санкционный список по подозрению в причастности к "нарушениям прав человека".

Также Фокус рассказывал про конфликт Александра Тупицкого и Владимира Зеленского, который начался в октябре 2020 года после того, как Конституционный суд принял решение об отмене статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении и заблокировал деятельность НАПК.

Уже в декабре Владимир Зеленский выдал указ, по которому Александр Тупицкий был отстранен с должности главы КСУ. В феврале 2021 года глава государства новым указом продлил отстранение судьи еще на два месяца, а в марте Владимир Зеленский отменил указ Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого на должность председателя КСУ.

Офис генпрокурора предупреждал, что отстраненного главу КСУ Александра Тупицкого будут судить за преступления против правосудия. Помимо этого, силовики подозревают судью в совершении преступлений в IT-сфере.