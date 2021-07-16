Офис генпрокурора подозревает Тупицкого в преступлении в сфере IT

Экс-глава Конституционного суда передал свою электронную подпись главному бухгалтеру, чтобы та сама подписывала финансовые документы суда.

Офис генерального прокурора 16 июля сообщил бывшему руководителю Конституционного суда (КС) Александру Тупицкому о подозрении по ч. 2 ст. 361 УК (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).

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"Установлено, что бывший глава КС по предварительному сговору с главным бухгалтером этого суда осуществили несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы дистанционного обслуживания клиентов Государственной казначейской службы при подписании электронных бухгалтерских документов, в результате чего была искажена информация об их подписанте", – говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

По данным следствия, экс-глава КС после отстранения от должности из-за уведомления о подозрении в декабре 2020 года передал защищенный электронный носитель с собственным ключом квалифицированного электронной подписи и пароль к нему главному бухгалтеру. Он также дал указание использовать этот ключ от его имени для подписания платежных и других электронных документов.

Всего было подписано не менее 200 различных документов.

Досудебное расследование проводит Государственное бюро расследований.

Санкции по ч. 2 ст. 361 УК предполагают лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Напомним, на днях Верховный суд признал противоправным указ президента Владимира Зеленского, которым тот отменил назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного суда.

Представитель президента в Конституционном суде, народный депутат из фракции "Слуга народа" Федор Вениславский сказал, что это решение суда пока не набрало силу, есть 30 дней на его апелляционное обжалование. Офис президента готовит такую жалобу.

27 марта Зеленский отменил указ президента Януковича от 14 мая 2013 года о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда. В документе отмечается, что "отдельные судьи КС, назначенные Виктором Януковичем, продолжая исполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины, что нарушает Конституцию Украины, права и свободы человека и гражданина".

Конфликт президента Украины и Конституционного суда начался с того, что 27 октября 2020 года суд признал неконституционным ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.