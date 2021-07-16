Офіс генпрокурора підозрює Тупицького в злочині у сфері IT

Ексглава Конституційного суду передав свій електронний підпис головній бухгалтерці, щоб та сама підписувала фінансові документи суду.

Офіс генерального прокурора 16 липня повідомив колишньому керівнику Конституційного суду (КС) Олександру Тупицькому про підозру за ч. 2 ст. 361 КК (Несанкціоноване втручання в роботу компʼютерів, автоматизованих систем, компʼютерних мереж або мереж електрозвʼязку).

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"Встановлено, що колишній глава КС за попередньою змовою з головним бухгалтером цього суду здійснили несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи дистанційного обслуговування клієнтів Державної казначейської служби під час підписання електронних бухгалтерських документів, унаслідок чого була спотворена інформація про їх підписантів", — йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

За даними слідства, ексглава КС після відсторонення від посади через повідомлення про підозру в грудні 2020 передав захищений електронний носій з власним ключем кваліфікованого електронного підпису і пароль до нього головній бухгалтерці. Він також дав вказівку використовувати цей ключ від його імені для підписання платіжних та інших електронних документів.

Усього було підписано не менше 200 різних документів.

Досудове розслідування проводить Державне бюро розслідувань.

Санкції за ч. 2 ст. 361 КК передбачають позбавлення волі терміном від трьох до шести років.

Нагадаємо, днями Верховний суд визнав протиправним указ президента Володимира Зеленського, яким той скасував призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду.

Представник президента в Конституційному суді, народний депутат із фракції "Слуга народу" Федір Веніславський сказав, що це рішення суду поки не набрало чинності, є 30 днів на його апеляційне оскарження. Офіс президента готує таку скаргу.

27 березня Зеленський скасував указ президента Януковича від 14 травня 2013 року про призначення Тупицького суддею Конституційного суду. У документі зазначається, що "окремі судді КС, призначені Віктором Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державній незалежності та національній безпеці України, що порушує Конституцію України, права і свободи людини і громадянина".

Конфлікт президента України та Конституційного суду почався з того, що 27 жовтня 2020 року суд визнав неконституційними низку положень закону "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.