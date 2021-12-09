США ввели санкції проти відстороненого Зеленським голови КСУ Олександра Тупицького

Держдеп звинувачує суддю у вчиненні корупційних дій, серед яких – "одержання хабара під час роботи в українській судовій системі"

Усунутий з посади голови Конституційного суду Олександр Тупицький потрапив під санкції США. Про це йдеться в заяві Державного департаменту.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Персональні обмеження було запроваджено стосовно судді Олександра Тупицького та його дружини Ольги.

У заяві Державного департаменту йдеться, що відсторонений голова Конституційного суду потрапив під санкції США через підозри в скоєнні правопорушень "за значні корупційні дії, зокрема отримання грошового хабара під час роботи в українській судовій системі".

Примітно, що Держдеп, анонсуючи запровадження санкцій, назвав Олександра Тупицького "колишнім головою Конституційного суду". Сам КСУ вважає, що указ президента не позбавляє суддю його статусу.

Особам, які потрапили до списку санкцій, заборонено в'їзд на територію США, а їхні банківські рахунки блокуються в Сполучених Штатах.

Зазначимо, що 9 грудня США також запровадили персональні санкції проти ексзаступника голови Адміністрації Януковича Андрія Портнова та його фонду. Колишній народний депутат потрапив до списку санкцій за підозрою в причетності до "порушень прав людини".

Також Фокус розповідав про конфлікт Олександра Тупицького та Володимира Зеленського, який розпочався в жовтні 2020 року після того, як Конституційний суд ухвалив рішення про скасування статті Кримінального кодексу України про незаконне збагачення та заблокував діяльність НАЗК.

Уже в грудні Володимир Зеленський видав указ, за яким Олександра Тупицького було усунуто з посади голови КСУ. У лютому 2021 року глава держави новим указом продовжив усунення судді ще на два місяці, а в березні Володимир Зеленський скасував указ Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького на посаду голови КСУ.

Офіс генпрокурора попереджав, що відстороненого голову КСУ Олександра Тупицького судитимуть за злочини проти правосуддя. Крім цього, силовики підозрюють суддю в скоєнні злочинів у IT-сфері.