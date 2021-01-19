В КСУ назвали незаконним недопуск Олександра Тупицького в будівлю суду

Відсторонення від посади не позбавляє голову КСУ його статусу судді і права перебувати в будівлі Конституційного суду.

Конституційний Суд прокоментував ситуацію з недопущенням працівниками Управління державної охорони голови КСУ Олександра Тупицького в будівлю суду у зв'язку з оголошенням останньому підозри.

У повідомленні для ЗМІ, опублікованому КСУ у вівторок, 19 січня його керівництво пояснило, що виходячи зі змісту Указу Президента "Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України" Олександр Тупицький дійсно відсторонений від посади судді КСУ строком на два місяці, однак таке відсторонення не позбавляє його статусу судді Конституційного Суду і його Голови.

"Текст згаданого Указу не містить ніяких вказівок або заборон щодо допуску судді Конституційного Суду України Тупицького О.М. в будівлю Конституційного Суду України", — підкреслили в суді. Про це також повідомляється в опублікованій в той же день заяві Тупицького на ім'я Генерального прокурора України Ірини Венедиктової.

[ + – ] Відео: YouTube/Право ТВ

Згідно депеші прес-служби КСУ, інформація про підозру ТУПИЦЬКИЙ "викликала у суду здивування і занепокоєння", оскільки про нього було повідомлено Держбюро розслідувань України, а не Генпрокуратурою, що суперечить закону.

"Відповідно до частини дев'ятої статті 24 Закону України" Про Конституційний Суд України "судді КСУ про підозру у вчиненні кримінального злочину повідомляє Генеральний прокурор або особа, яка здійснює його повноваження. Це робить неправомірним здійснення цієї процесуальної дії будь-ким з інших осіб", — йдеться в тексті заяви.

На тлі цього в КСУ підкреслили, що органи державної влади та їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України.

Нагадаємо, у вівторок 19 січня голова Конституційного Суду Олександр Тупицький прийшов на роботу, однак перед входом в будівлю суду на нього чекав сюрприз — охорона суду, яку здійснює Управління державної охорони, відмовилася пропускати голову КСУ на робоче місце. Пізніше в Управлінні держохорони пояснили, чому Тупицького не впускають до будівлі КСУ.