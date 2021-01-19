В Управлении госохраны объяснили, почему Тупицкого не впускают в здание КСУ

В УГО говорят, что действуют в рамках указа Зеленского об отстранении Тупицкого с должности.

Управление государственной охраны объяснило, почему Александра Тупицкого не пускают в здание Конституционного суда. В УГО говорят, что действуют в рамках законных полномочий, передает пресс-служба правоохранителей.

В УГО сообщили, что согласно указу президента от 29 декабря, Тупицкого запрещено допускать к помещению КСУ сроком на два месяца.

"Военнослужащие Управления государственной охраны Украины действуют только на основании и в пределах полномочий, предусмотренных действующим законодательством", — сказано в сообщении.

Напомним, сегодня сотрудники Управления госохраны отказались пропускать Александра Тупицкого в Конституционный суд.

7 октября в КСУ приняли решение, которое отменяет статью о незаконном обогащении. Из-за этого была заблокирована работа НАПК и определение победителей на местных выборах. После этого президент Зеленский обратился в Венецианскую комиссию с просьбой дать оценку решениям КСУ. Венецианская комиссия опубликовала срочное заключение по ситуации с КСУ.

После этого нардепы проголосовали за возвращение криминальной ответственности и восстановила полномочия НАПК.

Сообщалось, что Зеленский, созывал заседание СНБО, на котором обсудил ситуацию с Конституционным судом. После этого он выдал указ, которым отстранил Тупицкого от должности на два месяца. Конституционный суд ответил заявлением, назвав указ "ничтожным".