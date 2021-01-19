В Управлінні держохорони пояснили, чому Тупицького не впускають до будівлі КСУ

В УДО кажуть, що діють в рамках указу Зеленського про відсторонення Тупицького з посади.

Управління державної охорони пояснило, чому Олександра Тупицького не пускають в будівлю Конституційного суду. В УДО кажуть, що діють у рамках законних повноважень, передає прес-служба правоохоронців.

В УДО повідомили, що згідно з указом президента від 29 грудня, Тупицького заборонено допускати до приміщення КСУ строком на два місяці.

"Військовослужбовці Управління державної охорони України діють тільки на підставі і в межах повноважень, передбачених чинним законодавством", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні співробітники Управління держохорони відмовилися пропускати Олександра Тупицького до Конституційного суду.

7 жовтня в КСУ прийняли рішення, яке скасовує статтю про незаконне збагачення. Через це була заблокована робота НАПКА і визначення переможців на місцевих виборах. Після цього президент Зеленський звернувся до Венеціанської комісії з проханням дати оцінку рішенням КСУ. Венеціанська комісія опублікувала терміновий висновок щодо ситуації з КСУ.

Після цього нардепи проголосували за повернення кримінальної відповідальності і відновили повноваження НАПКА.

Повідомлялося, що Зеленський, скликав засідання РНБО, на якому обговорив ситуацію з Конституційним судом. Після цього він видав указ, яким відсторонив Тупицького з посади на два місяці. Конституційний суд відповів заявою, назвавши указ "нікчемним".