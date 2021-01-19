Сотрудники госохраны не впускают в здание КСУ Тупицкого

На рабочие места не могут попасть и несколько судей.

Cотрудники Управления госохраны отказались пропускать Александра Тупицкого в Конституционный суд. Кроме того, несколько судей КСУ тоже не могут попасть на свои рабочие места. Об этом сообщила глава пресс-службы суда Марьяна Гайовская-Ковбасюк, передает PavlovskyNews.

По ее словам, судей не пускали сначала во двор, а сейчас в само здание.

Ранее Управление госохраны сообщило "Судебно-юридической газете", что никаких распоряжений по недопуску Тупицкого в здание КСУ не поступало.

"Информация, которая распространяется в некоторых СМИ, о запрете доступа Главы КСУ Александра Тупицкого в помещение Конституционного Суда Украины не соответствует действительности", — сказано в сообщении.

Напомним, что 7 октября в КСУ приняли решение, которое отменяет статью о незаконном обогащении. Из-за этого была заблокирована работа НАПК и определение победителей на местных выборах. После этого президент Зеленский обратился в Венецианскую комиссию с просьбой дать оценку решениям КСУ. Венецианская комиссия опубликовала срочное заключение по ситуации с КСУ.

После этого нардепы проголосовали за возвращение криминальной ответственности и восстановила полномочия НАПК.

Сообщалось, что Зеленский, созывал заседание СНБО, на котором обсудил ситуацию с Конституционным судом. После этого он выдал указ, которым отстранил Тупицкого от должности на два месяца. Конституционный суд ответил заявлением, назвав указ "ничтожным".