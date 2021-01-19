Співробітники держохорони не впускають до будівлі КСУ Тупицького

На робочі місця не можуть потрапити й кілька суддів.

Співробітники Управління держохорони відмовилися пропускати Олександра Тупицького до Конституційного суду. Крім того, кілька суддів КСУ теж не можуть потрапити на свої робочі місця. Про це повідомила глава прес-служби суду Мар'яна Гайовська-Ковбасюк, передає PavlovskyNews.

За її словами, суддів не пускали спочатку на подвір'я, а зараз у саму будівлю.

Раніше Управління держохорони повідомило "Судово-юридичної газети", що ніяких розпоряджень щодо недопуску Тупицького в будівлю КСУ не надходило.

"Інформація, яка поширюється в деяких ЗМІ, про заборону доступу Глави КСУ Олександра Тупицького у приміщення Конституційного Суду України не відповідає дійсності", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 7 жовтня у КСУ ухвалили рішення, яке скасовує статтю про незаконне збагачення. Через це була заблокована робота НАПКА і визначення переможців на місцевих виборах. Після цього президент Зеленський звернувся до Венеціанської комісії з проханням дати оцінку рішенням КСУ. Венеціанська комісія опублікувала терміновий висновок щодо ситуації з КСУ.

Після цього нардепи проголосували за повернення кримінальної відповідальності і відновила повноваження НАПКА.

Повідомлялося, що Зеленський, скликав засідання РНБО, на якому обговорив ситуацію з Конституційним судом. Після цього він видав указ, яким відсторонив Тупицького з посади на два місяці. Конституційний суд відповів заявою, назвавши указ "нікчемним".