В КСУ назвали незаконным недопуск Александра Тупицкого в здание суда

Отстранение от должности не лишает главу КСУ его статуса судьи и права находиться в здании Конституционного суда.

Конституционный Суда прокомментировал ситуацию с недопущением работниками Управления государственной охраны главы КСУ Александра Тупицкого в здание суда, а также в связи с объявлением последнему подозрения.

В сообщении для СМИ, опубликованном КСУ во вторник, 19 января его руководство пояснило, что исходя из содержания Указа Президента "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины" Александр Тупицкий действительно отстранен от должности судьи КСУ сроком на два месяца, однако такое отстранение не лишает его статуса судьи Конституционного Суда и его Председателя.

"Текст упомянутого Указа не содержит никаких указаний или запретов по допуску судьи Конституционного Суда Украины Тупицкого А.Н. в здание Конституционного Суда Украины", – подчеркнули в суде. Об этом также сообщается в опубликованном в тот же день заявлении Тупицкого на имя Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.

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Согласно депеше пресс-службы КСУ, информация о подозрении Тупицкому "вызвала у суда удивление и беспокойство", поскольку о нем было сообщено Госбюро расследований Украины, а не Генпрокуратурой, что противоречит закону.

"В соответствии с частью девятой статьи 24 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины" судье КСУ о подозрении в совершении уголовного преступления сообщает Генеральный прокурор или лицо, осуществляющее его полномочия. Это делает неправомерным осуществления этого процессуального действия кем-либо из других лиц", – говорится в тексте заявления.

На фоне этого в КСУ подчеркнули, что органы государственной власти и их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины.

Напомним, во вторник 19 января глава Конституционного Суда Александр Тупицкий пришел на работу, однако перед входом в здание суда его ждал сюрприз – охрана суда, которую осуществляет Управление государственной охраны, отказалась пропускать главу КСУ на рабочее место. Позже в Управлении госохраны объяснили, почему Тупицкого не впускают в здание КСУ.