"Я проти управління Україною ззовні": Портнов відреагував на запровадження проти нього санкцій США

Колишній заступник глави Адміністрації президента вважає, що Вашингтон ввів проти нього обмеження в обхід принципів, які ним же декларуються.

Екснардеп і колишній заступник глави Адміністрації президента України Андрій Портнов, проти якого в четвер, 9 грудня, Міністерство фінансів запровадило персональні санкції, заявив, що причинами додавання його до списку стали його "суспільна та правозахисна діяльність" і "громадянська позиція". Про це він сказав у коментарі виданню "Страна".

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"Я ніколи не приховував, що виступаю за державний суверенітет країни та проти того, щоб Україною керували ззовні", — сказав Андрій Портов, наголосивши, що санкції проти нього інспірували структури, які працюють на "іноземні держави".

Колишній заступник голови АП вважає, що рішення про запровадження проти нього персональних обмежень суперечить тим принципам, які декларує сам Вашингтон, оскільки йому не надали можливості захистити чи відстояти свою позицію.

Також Портнов нагадав, що проти нього вже запроваджувалися персональні санкції.

"Я вже був під санкціями Євросоюзу. Які потім були скасовані судом ЄС із виплатою мені компенсацій", — наголосив екснардеп.

Нагадаємо, персональні санкції проти Андрія Портнова США запровадили за актом Магнітського. Тих, хто опинився в списку, вважають причетними до порушення прав людини. Під новими санкціями Вашингтона виявився іменний благодійний фонд Портнова.

Цього ж дня, 9 грудня, Державний департамент США ввів персональні обмеження і проти усунутого з посади президентом Володимиром Зеленським голови Конституційного суду України Олександра Тупицького з його дружиною Ольгою.