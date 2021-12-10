Кубраков: петиция с требованием писать, что проекты власти финансируются налогами — маразм

Министр инфраструктуры считает, что налоги платились всегда, а дороги начал строить только президент Зеленский.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков негативно прокомментировал идею петиции о том, чтобы помечать объекты "Большой стройки" отметкой "За деньги налогоплательщиков". Это произошло в эфире Радио НВ.

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Ведущая Радио НВ Власта Лазур спросила у Кубракова, поддерживает ли он инициативу об обозначении информационных материалов "Большой стройки" пометкой "Построено за деньги налогоплательщиков". Журналистка отметила, что существуют опасения касательно того, не делает ли Владимир Зеленский с помощью "Большой стройки" себе "большую политическую историю" и не стало ли это заявкой на вторую каденцию. "Нигде за эти 2 года не было сказано, что это за деньги украинских налогоплательщиков, а только "это программа Президента, это программа Президента", — заявила Лазур.

На это министр отреагировал бурной критикой и принялся перебивать журналистку. "Налогоплательщики платили налоги все время, а дороги появились у нас за последние два года, понимаете? Есть такой нюанс, это тоже нужно понимать", — заявил Кубраков.

Министр утверждает, что то, что новые объекты строятся за деньги налогоплательщиков, "итак очевидно", а подписывать это — "будет маразмом". "Тогда надо писать и на каждой упаковке вакцин, что они сделаны за средства налогоплательщиков?", — спросил Кубраков ведущую.

Петиция "Обязать органы государственной власти и органы местного самоуправления на всех информационных материалах об использовании бюджетных средств в обязательном порядке указывать фразу "на средства налогоплательщиков" в соответствии с контекстом. Размер данной надписи должен быть не менее 25 % площади информационного материала" уже набрала более 25 тыс. голосов, теперь ее должен рассмотреть президент.

Напомним, автор петиции Дмитрий Боярчук в рамках проекта Цена государства, не дожидаясь ответа властей, разработал наклейки с надписью "Построено за твои налоги". В проекте называют "Большое строительство" пузырем популизма, и напоминают 78% доходной части бюджета страны формируют налоги, а до 50% своих доходов украинцы отдают государству в виде налогов. Наклейки можно заказать бесплатно, при условии предоставить фотоотчет об их использовании на "рекламных плакатах" чиновников.