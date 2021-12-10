Кубраков: петиція з вимогою писати, що проекти влади фінансуються податками, — маразм

Міністр інфраструктури вважає, що податки сплачувались завжди, а дороги почав будувати лише президент Зеленський.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков негативно прокоментував ідею петиції про те, щоб позначати об'єкти "Великого будівництва" відміткою "За гроші платників податків". Це сталося в ефірі Радіо НВ.

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Ведуча Радіо НВ Власта Лазур запитала у Кубракова, чи він підтримує ініціативу про позначення інформаційних матеріалів "Великого будівництва" позначкою "Побудовано за гроші платників податків". Журналістка зазначила, що є побоювання щодо того, чи не робить Володимир Зеленський за допомогою "Великого будівництва" собі "велику політичну історію" і чи не стало це заявкою на другу каденцію. "Ніде за ці два роки не було сказано, що це за гроші українських платників податків, а лише "це програма Президента, це програма Президента", — заявила Лазур.

На це міністр відреагував бурхливою критикою і почав перебивати журналістку. "Платники податків платили весь час, а дороги з'явилися у нас за останні два роки, розумієте? Є такий нюанс, це теж потрібно розуміти", — заявив Кубраков.

Міністр стверджує, що те, що нові об'єкти будуються за гроші платників податків, "очевидно", а підписувати це — "буде маразмом". "Тоді треба писати і на кожній упаковці вакцин, що вони зроблені за кошти платників податків?" — запитав Кубраков ведучу.

Петиція "Зобов'язати органи державної влади та органи місцевого самоврядування на всіх інформаційних матеріалах про використання бюджетних коштів в обов'язковому порядку вказувати фразу "за кошти платників податків" відповідно до контексту. Розмір даного напису має бути не меншим за 25 % площі інформаційного матеріалу" вже набрала понад 25 тис. голосів, тепер її має розглянути президент.

Нагадаємо, автор петиції Дмитро Боярчук у межах проєкту Ціна держави, не чекаючи відповіді влади, розробив наклейки з написом "Побудовано за твої податки". У проєкті називають "Велике будівництво" бульбашкою популізму, і нагадують 78% дохідної частини бюджету країни, формують податки, а до 50% своїх доходів українці віддають державі у вигляді податків. Наклейки можна замовити безкоштовно, за умови надання фотозвіту про їх використання на рекламних плакатах чиновників.