"Побудовано за твої податки": українцям запропонували боротися з популізмом чиновників наліпками (фото)

За допомогою ініціативи організатори закликають боротися із зовнішньою рекламою, де розповідається, що "щедрий депутат, мер або президент щось вам побудували".

Проект "Ціна держави" розробив наліпки, щоб ними можна було доповнювати рекламу кандидатів у депутати, чиновників і т.д., в якій вони розповідають про свою щедрість або про те, що вони "побудували". Він їх пропонує всім охочим.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

На наліпках написано: "Побудовано за твої податки". У минулому році їх надрукували напередодні місцевих виборів, щоб розміщувати на інформаційних дошках і зовнішній рекламі, "де розповідається як "щедрий" депутат, мер або президент щось вам побудували".

Що не так з програмою "Велике будівництво"

"У цьому році міхур популізму у вигляді програми "Велике будівництво" збільшився до планетарного масштабу", — написано на сторінці проекту в Facebook. Тому пропонується доповнити інформаційні стенди уточненням — за чиї кошти відбувається це будівництво.

Там же нагадують, що 78% дохідної частини бюджету країни формують податки, а до 50% своїх доходів українці віддають державі у вигляді податків.

На сайті проекту "Ціна держави" йдеться, що його мета — "оживити такі нудні і далекі від людей цифри і дати можливість кожному досконально розібратися, куди йдуть його податки. Ми прагнемо озброїти людей аргументами і знаннями для боротьби з казнокрадами і корупціонерами".

Запустив цей проект центр "CASE Україна", який був заснований у 1999 році. До 2018 року він діяв як українське представництво польської фундації CASE. Зараз громадська спілка "CASE Україна" діє як українська неприбуткова організація — член міжнародної мережі CASE.

"CASE Україна" був пов'язаний із проектом "Гарвардський університет — Україна" (1996-2000), який фінансувало Агентство з міжнародного розвитку США.

За даними Opendatadbot, засновниками громадської спілки "Центр соціально-економічних досліджень кейс Україна" є:

Кейс науковий фонд "Центр соціально-економічних досліджень";

благодійний фонд "Центр вільної економіки імені Кахи Бендукідзе";

громадська організація "Асоціація споживачів енергетики і комунальних послуг".

Фінансова звітність за 2020 рік:

дохід — 6 200 400 грн,

чиста прибуток — 1 525 300 грн;

активи — 2 889 000 дол;

зобов'язання — 959 500 грн.

Директором "CASE Україна" є Дмитро Боярчук.

Нагадаємо, раніше Фокус розбирався, чому "Велике будівництво" в цьому році може забуксували.

Також ми писали, що переможець тендерів "Великого будівництва" ухиляється від сплати податків на 18,6 млн грн.