"Построено на твои налоги": украинцам предложили бороться с популизмом чиновников наклейками (фото)

При помощи инициативы организаторы призывают бороться с наружной рекламой, где рассказывается, что "щедрый депутат, мэр или президент что-то вам построили".

Проект "Цена государства" разработал наклейки, чтобы ими можно было дополнять рекламу кандидатов в депутаты, чиновников и т.п., в которой они рассказывают о своей щедрости или о том, что они "построили". Он их предлагает всем желающим.

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На наклейках написано: "Построено за твои налоги". В прошлом году их напечатали накануне местных выборов, чтобы размещать на информационных досках и наружной рекламе, "где рассказывается как "щедрый" депутат, мэр или президент что-то вам построили".

Что не так с программой "Большое строительство"

"В этом году пузырь популизма в виде программы "Большое строительство" увеличился до планетарного масштаба", – написано на странице проекта в Facebook. Поэтому предлагается дополнить информационные стенды уточнением – за чьи средства происходит это строительство.

Там же напоминают, что 78% доходной части бюджета страны формируют налоги, а до 50% своих доходов украинцы отдают государству в виде налогов.

На сайте проекта "Цена государства" говорится, что его цель – "оживить такие скучные и далекие от людей цифры и дать возможность каждому досконально разобраться, куда идут его налоги. Мы стремимся вооружить людей аргументами и знаниями для борьбы с казнокрадами и коррупционерами".

Запустил этот проект центр "CASE Украина", который был основан в 1999 году. До 2018 года он действовал как украинское представительство польского фонда CASE. Сейчас общественный союз "CASE Украина" действует как украинская неприбыльная организация — член международной сети CASE.

"CASE Украина" был связан с проектом "Гарвардский университет – Украина" (1996–2000), который финансировало Агентство по международному развитию США.

По данным Opendatadbot, основателями общественного союза "Центр социально-экономических исследований КЕЙС Украина" являются:

КЕЙС научный фонд "Центр социально-экономических исследований";

благотворительный фонд "Центр свободной экономики имени Кахи Бендукидзе";

общественная организация "Ассоциация потребителей энергетики и коммунальных услуг".

Финансовая отчетность за 2020 год:

доход – 6 200 400 грн;

чистая прибыль – 1 525 300 грн;

активы – 2 889 000 грн;

обязательства – 959 500 грн.

Директором "CASE Украина" является Дмитрий Боярчук.

Напомним, ранее Фокус разбирался, почему "Большое строительство" в этом году может забуксовать.

Также мы писали, что победитель тендеров "Большого строительства" уклоняется от уплаты налогов на 18,6 млн грн.