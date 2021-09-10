"Построено на твои налоги": украинцам предложили бороться с популизмом чиновников наклейками (фото)
При помощи инициативы организаторы призывают бороться с наружной рекламой, где рассказывается, что "щедрый депутат, мэр или президент что-то вам построили".
Проект "Цена государства" разработал наклейки, чтобы ими можно было дополнять рекламу кандидатов в депутаты, чиновников и т.п., в которой они рассказывают о своей щедрости или о том, что они "построили". Он их предлагает всем желающим.
На наклейках написано: "Построено за твои налоги". В прошлом году их напечатали накануне местных выборов, чтобы размещать на информационных досках и наружной рекламе, "где рассказывается как "щедрый" депутат, мэр или президент что-то вам построили".
Что не так с программой "Большое строительство"
"В этом году пузырь популизма в виде программы "Большое строительство" увеличился до планетарного масштаба", – написано на странице проекта в Facebook. Поэтому предлагается дополнить информационные стенды уточнением – за чьи средства происходит это строительство.
Там же напоминают, что 78% доходной части бюджета страны формируют налоги, а до 50% своих доходов украинцы отдают государству в виде налогов.
На сайте проекта "Цена государства" говорится, что его цель – "оживить такие скучные и далекие от людей цифры и дать возможность каждому досконально разобраться, куда идут его налоги. Мы стремимся вооружить людей аргументами и знаниями для борьбы с казнокрадами и коррупционерами".
Запустил этот проект центр "CASE Украина", который был основан в 1999 году. До 2018 года он действовал как украинское представительство польского фонда CASE. Сейчас общественный союз "CASE Украина" действует как украинская неприбыльная организация — член международной сети CASE.
"CASE Украина" был связан с проектом "Гарвардский университет – Украина" (1996–2000), который финансировало Агентство по международному развитию США.
По данным Opendatadbot, основателями общественного союза "Центр социально-экономических исследований КЕЙС Украина" являются:
- КЕЙС научный фонд "Центр социально-экономических исследований";
- благотворительный фонд "Центр свободной экономики имени Кахи Бендукидзе";
- общественная организация "Ассоциация потребителей энергетики и коммунальных услуг".
Финансовая отчетность за 2020 год:
- доход – 6 200 400 грн;
- чистая прибыль – 1 525 300 грн;
- активы – 2 889 000 грн;
- обязательства – 959 500 грн.
Директором "CASE Украина" является Дмитрий Боярчук.
Напомним, ранее Фокус разбирался, почему "Большое строительство" в этом году может забуксовать.
Также мы писали, что победитель тендеров "Большого строительства" уклоняется от уплаты налогов на 18,6 млн грн.