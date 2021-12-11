Замглавы МВД Гогилашвили устроил разборки на блокпосту по дороге в зону ООС (видео)

Автомобиль чиновника не сразу остановился на соответствующее требование полицейских. Гогилашвили начал с правоохранителями словесную перепалку с использованием нецензурной речи.

Заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили направлялся на автомобиле в зону ООС, но на въезде в Донецкую область его остановила полиция. На требование представителей закона прекратить движение находившийся за рулем отреагировал не сразу, водитель поехал вперед и только потом заглушил мотор. После остановки транспортного средства замглавы МВД начал угрожать полицейским указывая на то, кто он такой, а также лез в драку, сообщает издание Первый Блогпост.

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Правоохранители сняли общение с Гогилашвили на видео. Во время "разборок" с полицейскими произошел диалог, полную версию которого можно услышать на видео. Вот лишь несколько цитат:

"Замминистра с таким е*алом как у меня он один всего".

"Я, бл@дь, не должен тратить время, доказывая, кто я!"

"Ты думаешь, со мной бандиты что-ли?!! То есть ты думаешь, со мной какие-то бандитские рожи?!!".

В МВД Александр Гогилашвили курирует тему наркотиков. Он — муж Марии Левченко, которая является личной ассистенткой президента Украины Владимира Зеленского.

Отметим, Александр Гогилашвили стал замглавы МВД еще при Арсене Авакове. В сентябре 2019 года Фокус рассказывал обо всех шести заместителях руководителя Министерства внутренних дел, в том числе — о Гогилашвили.