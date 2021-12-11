Зеленский поддержал петицию по раскрытию источников финансирования бюджетных проектов

На информационных материалах, как предложил автор инициативы, стоит указывать надпись "За деньги налогоплательщиков", размер которой должен быть не меньше 25% площади всего борда.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на петицию, которой предлагается информировать население об источниках и порядке финансирования всех бюджетных проектов, в том числе "Большое строительство". Ответ главы государства был опубликован под петицией, которая набрала необходимые 25 тысяч подписей.

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Автором инициативы выступил Дмитрий Боярчук, который предложил в обязательном порядке указывать фразу "за деньги налогоплательщиков" на всех информационных материалах.

Более того, как говорится в петиции, на подобных материалах размер надписи "за деньги налогоплательщиков" должен быть не меньше 25% площади всех представленной информации.

Владимир Зеленский, отвечая на петицию, напомнил, что в рамках проекта обновили 13 тысяч километров дорог, 560 мостов, были построены или обновлены сотни школ и детских садов. Глава государства, учитывая повышенный интерес к программе "Большое строительство", поддержал идею по обеспечению широкого освещения информации об источниках, объемах и порядке финансирования проекта.

По словам президента, он поручил Кабинету министров разработать механизм информирования граждан об источниках и порядке финансирования проекта "Большое строительство" и предложил создать специальный сайт, на котором будут освещаться объемы использования средств для реализации программы.

Подытоживая, Владимир Зеленский выразил надежду, что подобный портал будет не только прозрачно освещать использование государственных средств, а и стимулировать граждан платить налоги для выведения части экономики из "тени".

Ранее украинцы придумали, как бороться с популизмом чиновников с помощью наклеек. Проект "Цена государства" разработал специальные стикеры, которыми можно дополнять политическую рекламу. На наклейки добавили надпись "Построено за твои налоги", а сами стикеры уже расклеили даже на информационные борды объектов "Большого строительства".

В октябре объект "Большого строительства" в Мелитополе попал в скандал. Так, ледовую арену, которую строят в рамках программы президента, на рекламных бордах пиарят российские хоккеисты.