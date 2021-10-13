"Большую стройку" в Мелитополе рекламируют российские хоккеисты (фото)
На рекламных бордах спортивного объекта изображены игроки российского хоккейного клуба "Автомобилист", который базируется в Екатеринбурге.
В Мелитополе ледовую арену, которую строят в рамках программы президента "Большая стройка", пиарят российские хоккеисты. Об этом пишет издание Форпост со ссылкой на местный паблик "Палата 061".
Спортивный объект возводят на улице Богдана Хмельницкого, 46.
По периметру будущей ледовой арены, строительство которой проходит в рамках "Большой стройки", установлен забор с рекламными растяжками. Жители Мелитополя обратили внимание, что на бордах изображены российские хоккеисты из свердловского клуба "Автомобилист".
На форме спортсменов, которые рекламируют спортивный объект "Большой стройки", отчетливо видно логотип хоккейного клуба и надпись с регионом, в котором команда дислоцируется — Свердловская область.
По словам местных журналистов, строительство ледовой арены в Мелитополе стартовало в апреле 2021 года. Комплекс в виде крытого здания будет рассчитан на 500 зрительских мест. На территории ледовой арены можно будет круглый год заниматься хоккеем и фигурным катанием.
Объект "Большой стройки" строят за счет субвенции из госбюджета местным бюджетам, которые выделяются на развитие спортивной инфраструктуры в 2021 году. Также, как отмечают журналисты, частично работы финансируются из местного бюджета.
"Большая стройка" — государственная программа, направленная на масштабную постройку качественной инфраструктуры в Украине. Программа была инициирована главой государства Владимиром Зеленским и стартовала в марте 2020 года. Для реализации проекта используются средства из государственного бюджета, Госфонда регионального развития и местных бюджетов.
Ранее Фокус в своей статье разбирал программу "Большая стройка" и рассказывал, на что ушли деньги из фонда борьбы с коронавирусом.
Также Фокус сообщал, что украинцам предложили бороться с популизмом чиновников наклейками. Проектом "Цена государства" были придуманы наклейки, чтобы ими можно было дополнять рекламу кандидатов в депутаты, чиновников и т.п., в которой они рассказывают о своей щедрости или о том, что они "построили". Подобные наклейки массово стали появляться на рекламных бордах с рекламой "Большой стройки".