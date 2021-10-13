"Большую стройку" в Мелитополе рекламируют российские хоккеисты (фото)

На рекламных бордах спортивного объекта изображены игроки российского хоккейного клуба "Автомобилист", который базируется в Екатеринбурге.

В Мелитополе ледовую арену, которую строят в рамках программы президента "Большая стройка", пиарят российские хоккеисты. Об этом пишет издание Форпост со ссылкой на местный паблик "Палата 061".

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Спортивный объект возводят на улице Богдана Хмельницкого, 46.

По периметру будущей ледовой арены, строительство которой проходит в рамках "Большой стройки", установлен забор с рекламными растяжками. Жители Мелитополя обратили внимание, что на бордах изображены российские хоккеисты из свердловского клуба "Автомобилист".

На форме спортсменов, которые рекламируют спортивный объект "Большой стройки", отчетливо видно логотип хоккейного клуба и надпись с регионом, в котором команда дислоцируется — Свердловская область.

По словам местных журналистов, строительство ледовой арены в Мелитополе стартовало в апреле 2021 года. Комплекс в виде крытого здания будет рассчитан на 500 зрительских мест. На территории ледовой арены можно будет круглый год заниматься хоккеем и фигурным катанием.

Объект "Большой стройки" строят за счет субвенции из госбюджета местным бюджетам, которые выделяются на развитие спортивной инфраструктуры в 2021 году. Также, как отмечают журналисты, частично работы финансируются из местного бюджета.

[ + – ] Ледовая арена в Мелитополе

"Большая стройка" — государственная программа, направленная на масштабную постройку качественной инфраструктуры в Украине. Программа была инициирована главой государства Владимиром Зеленским и стартовала в марте 2020 года. Для реализации проекта используются средства из государственного бюджета, Госфонда регионального развития и местных бюджетов.

Ранее Фокус в своей статье разбирал программу "Большая стройка" и рассказывал, на что ушли деньги из фонда борьбы с коронавирусом.

Также Фокус сообщал, что украинцам предложили бороться с популизмом чиновников наклейками. Проектом "Цена государства" были придуманы наклейки, чтобы ими можно было дополнять рекламу кандидатов в депутаты, чиновников и т.п., в которой они рассказывают о своей щедрости или о том, что они "построили". Подобные наклейки массово стали появляться на рекламных бордах с рекламой "Большой стройки".