"Велике будівництво" в Мелітополі рекламують російські хокеїсти (фото)

На рекламних бордах спортивного об'єкта зображені гравці російського хокейного клубу "Автомобіліст", який базується у Свердловську.

У Мелітополі льодову арену, яку будують у межах програми президента "Велике будівництво", піарять російські хокеїсти. Про це пише видання "Форпост" із посиланням на місцевий паблік "Палата 061".

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Спортивний об'єкт зводять на вулиці Богдана Хмельницького, 46.

По периметру майбутньої льодової арени, будівництво якої відбувається в межах "Великого будівництва", встановлений паркан із рекламними розтяжками. Жителі Мелітополя звернули увагу, що на бордах зображені російські хокеїсти зі свердловського клубу "Автомобіліст".

На формі спортсменів, які рекламують спортивний об'єкт "Великого будівництва", чітко видно логотип хокейного клубу та напис із регіоном, у якому команда дислокується — Свердловська область.

За словами місцевих журналістів, будівництво льодової арени в Мелітополі стартувало у квітні 2021 року. Комплекс у вигляді критої будівлі буде розрахований на 500 глядацьких місць. На території льодової арени можна буде цілий рік займатися хокеєм і фігурним катанням.

Об'єкт "Великого будівництва" будують за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, які виділяються на розвиток спортивної інфраструктури у 2021 році. Також, як зазначають журналісти, частково роботи фінансуються з місцевого бюджету.

[ + – ] Льодова арена в Мелітополі

"Велике будівництво" — державна програма, спрямована на масштабне спорудження якісної інфраструктури в Україні. Програма була ініційована главою держави Володимиром Зеленським та стартувала в березні 2020 року. Для реалізації проекту використовуються кошти з державного бюджету, Держфонду регіонального розвитку та місцевих бюджетів.

Раніше Фокус у своїй статті розбирав програму "Велике будівництво" та розповідав, на що пішли гроші з фонду боротьби з коронавірусом.

Також Фокус повідомляв, що українцям запропонували боротися з популізмом чиновників наклейками. Проектом "Ціна держави" були придумані наклейки, щоб ними можна було доповнювати рекламу кандидатів у депутати, чиновників і т.п., у якій вони розповідають про свою щедрість або про те, що вони "побудували". Подібні наклейки масово стали з'являтися рекламні борди з рекламою "Великого будівництва".