Зеленський підтримав петицію щодо розкриття джерел фінансування бюджетних проектів

На інформаційних матеріалах, як запропонував автор ініціативи, треба вказувати напис "За гроші платників податків", розмір якого має бути не меншим за 25% площі всього борду.

Президент Володимир Зеленський відреагував на петицію, якою пропонується інформувати населення про джерела та порядок фінансування всіх бюджетних проектів, у тому числі "Велике будівництво". Відповідь глави держави була опублікована під петицією, яка набрала необхідні 25 тисяч підписів.

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Автором ініціативи виступив Дмитро Боярчук, який запропонував обов'язково вказувати фразу "за гроші платників податків" на всіх інформаційних матеріалах.

Більше того, як йдеться у петиції, на подібних матеріалах розмір напису "за гроші платників податків" має бути не меншим за 25% площі всіх представленої інформації.

Володимир Зеленський, відповідаючи на петицію, нагадав, що в рамках проекту оновили 13 тисяч кілометрів доріг, 560 мостів, було збудовано або оновлено сотні шкіл та дитячих садків. Глава держави, враховуючи підвищений інтерес до програми "Велике будівництво", підтримав ідею щодо забезпечення широкого висвітлення інформації про джерела, обсяги та порядок фінансування проекту.

За словами президента, він доручив Кабінету міністрів розробити механізм інформування громадян про джерела та порядок фінансування проекту "Велике будівництво" та запропонував створити спеціальний сайт, на якому висвітлюватимуться обсяги використання коштів для реалізації програми.

Підсумовуючи, Володимир Зеленський висловив сподівання, що подібний портал не лише прозоро висвітлюватиме використання державних коштів, а й стимулюватиме громадян платити податки для виведення частини економіки з "тіні".

Раніше українці вигадали, як боротися з популізмом чиновників за допомогою наклейок. Проект "Ціна держави" розробив спеціальні стікери, якими можна доповнювати політичну рекламу. На наклейки додали напис "Побудовано за твої податки", а самі стікери вже розклеїли навіть інформаційні борди об'єктів "Великого будівництва".

У жовтні об'єкт "Великого будівництва" у Мелітополі потрапив у скандал. Так, льодову арену, яку будують у рамках програми президента, на рекламних бордах піарять російські хокеїсти.