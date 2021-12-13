Стефанчук выступил против проведения парламентских выборов позже президентских

Спикер Рады считает, что переноса голосования "очень хотят" мажоритарщики, однако эта идея плохо воспринимается в обществе.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что украинский народ плохо воспримет перенос парламентских выборов с 2023-го на 2024 год, поэтому он не намерен подписывать соответствующее обращение народных депутатов за разъяснением о сроках проведения голосования в Конституционный суд. Об этом спикер парламента заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

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"Нет, я не подпишу (обращение в Конституционный суд — ред.). Это плохо воспринимается в обществе", — сказал Стефанчук.

По мнению спикера Рады, переноса парламентских выборов "очень хотят некоторые мажоритарщики", однако он "может себе позволить не подписывать таких обращений".

Отметим, что очередные парламентские выборы, согласно Конституции, должны состояться на пятый год работы действующего созыва Верховной Рады, в этом случае — 29 октября 2023 года. Президентские намечены на 31 марта 2024 года. Последние социологические опросы говорят о том, что пропрезидентская партия "Слуга народа" не сможет набрать большинство голосов на парламентских выборов и, следовательно, не сформирует монобольшинство, как это произошло по итогам выборов в Раду в 2019 году.

Таким образом, в последние месяцы своей каденции президент Владимир Зеленский может остаться без своего правительства. Помимо этого, "слугам народа" придется договариваться с фракцией другой политической силы о создании коалиции, чтобы не уходить в оппозицию.

В ходе своего пресс-марафона 26 ноября Зеленский упомянул, что нардепы могут обратиться в Конституционный суд для получения разъяснений касательно возможности переноса парламентских выборов на год. Также глава государства допустил, что будет баллотироваться на второй срок.