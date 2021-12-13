Стефанчук виступив проти проведення парламентських виборів пізніше за президентські

Спікер Ради вважає, що перенесення голосування "дуже хочуть" мажоритарники, проте ця ідея погано сприймається у суспільстві.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що український народ погано сприйме перенесення парламентських виборів з 2023 на 2024 рік, тому він не має наміру підписувати відповідне звернення народних депутатів з роз'ясненням про терміни проведення голосування в Конституційному суді. Про це речник парламенту заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

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"Ні, я не підпишу (звернення до Конституційного суду — ред.). Це погано сприймається у суспільстві", — сказав Стефанчук.

На думку спікера Ради, перенесення парламентських виборів "дуже хочуть деякі мажоритарники", проте він "може собі дозволити не підписувати таких звернень".

Зазначимо, що чергові парламентські вибори, згідно з Конституцією, мають відбутися на п'ятий рік роботи скликання чинної Верховної Ради, у цьому випадку — 29 жовтня 2023 року. Президентські намічені на 31 березня 2024 року. Останні соціологічні опитування говорять про те, що пропрезидентська партія "Слуга народу" не зможе набрати більшість голосів на парламентських виборах і, отже, не сформує монобільшість, як це сталося за підсумками виборів до Ради у 2019 році.

Таким чином, в останні місяці своєї каденції президент Володимир Зеленський може залишитися без свого уряду. Крім цього, "слугам народу" доведеться домовлятися з фракцією іншої політичної сили про створення коаліції, щоб не йти в опозицію.

У ході свого пресмарафону 26 листопада Зеленський зазначив, що нардепи можуть звернутися до Конституційного суду для отримання роз'яснень щодо можливості перенесення парламентських виборів на рік. Також глава держави припустив, що балотуватиметься на другий термін.